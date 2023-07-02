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北歸旅客入閘即「出境」 困西九焗等

【明報專訊】西九高鐵故障，一般乘客可選擇出閘轉乘其他交通工具返內地，港人亦可放棄行程回家，港鐵昨也呼籲巿民轉到羅湖或落馬洲過關。但對於只持單次簽證來港內地旅客，昨日最徬徨，入閘後高鐵一日不重開也不能返內地。

持單次簽證的伯伯來香港探兒子，原定乘坐傍晚6時20分的列車返廣州。由於他已辦離境手續「進入」內地境，不可離開車站轉搭其他交通工具，唯有等高鐵重開，嘆不知要等多久。他稱過往來港坐直通巴，因車程要兩個多小時，故今次坐高鐵。沒想到新冠疫情後來港就遇此情况，下次還是坐直通巴。

北歸受阻，南下返港亦難。從廣州東返港的鍾太表示，所乘列車約7時半開始在東莞南站停靠，一停便超過一小時，其間有廣播解釋受前方設備故障影響，列車現在無開車信號。由於該班車有不少乘客須在深圳北轉乘其他列車，有乘務員協助該些旅客辦理手續，亦有等得不耐煩的旅客「跳車」登上對面月台的和諧號繼續旅程。其後列車再開，但因前方太多列車塞住，邊走邊停。

從潮汕回港的Brenda表示，與朋友乘坐的列車自傍晚約6時便停在深圳北站，其間有廣播稱因香港太大雨，影響信號系統，她最終較預計晚了2.5小時到達西九。

對於大雨影響西九信號系統，西九龍站亦有職員向乘客稱「都預咗今日有可能會出狀况」，被問原因，他尷尬說因為下雨，會有影響。

相關字詞﹕信號故障 高鐵

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