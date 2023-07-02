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高鐵故障兩句鐘 信息混亂捱轟 壞信號兩月第二宗 廣播稱「延誤」職員謂「取消」

【明報專訊】高鐵西九龍站昨發生「信號故障」，北上列車服務停駛逾兩小時，南下車次亦受阻，有乘客批評信息及安排混亂，稱早於下午5時許服務已停止，港鐵接近7時半才公布信號故障，大批乘客抵站才知服務受阻，一度約800人過關後滯留內地的離境大堂。服務於7時41分陸續恢復，站內無廣播，乘客爭相走向人群及職員查詢，情况混亂，有乘客批評安排「好垃圾」。港鐵向乘客致歉，稱4班來往福田及深圳北車次取消及逾10班車次延遲。今次是兩個月內第二宗西九龍站信號設備故障致高鐵暫停運作。

一度800人滯留 港鐵致歉

阿迅（化名）原擬乘七一假期北上探親，昨午5時10分到達高鐵西九龍站，原乘坐傍晚6時23分列車往東莞南，完成過關手續後處身離境大堂，發現5時半出發的班次已停駛。站內時間表顯示多班列車「延遲」。截至晚上7時，高鐵西九龍站離境大堂聚集最少800人，部分人席地而坐。乘客陳先生稱信息混亂，他6時半收到中國鐵路「12306」手機短訊，稱原定6時56分開出的列車因故停運，呼籲辦理退票，但站內職員稱暫時所知是延遲，未知延遲多久。

5時許停服務 近7時半始公布

西九龍站大堂的乘客同樣投訴港鐵指示不清晰。皇小姐一家六口約6點半到高鐵站，打算乘坐7點45分列車到廣州東。他們對事故「完全唔知道」， 稱資訊發布混亂，沒任何通知，廣播和顯示屏只顯示「延誤」，問職員才被告知「現時通知延誤，但之後會取消」。皇小姐感到無奈，認為港鐵處理有問題，又質疑高鐵為何不經「12306」程式通知有關信息，避免大批人滯留。

到晚上8點半，有港鐵職員向排隊退票市民稱可入閘乘坐8點半後車次。有剛退票市民聽到後愕然，隨即於程式購票但不果。職員解釋暫無法重新購票，市民遂急急離開。自動售票機於約8點45分恢復售票。

港鐵近8時公布高鐵逐步恢復，但站內無指示，靠職員口頭向乘客交代，阿迅形容港鐵安排「真係好垃圾」，雖有車往廣州，但無人告知會否停靠東莞，電子顯示牌只維持在多班列車延遲的畫面，沒更新信息，她終較原定遲近3小時離港。

昨日不少乘客亦在南下列車中乾等（見另稿）。港鐵昨晚稱，受故障影響，共4班來往福田及深圳北的車次取消，至於延遲的只含糊稱逾10班車次。而故障何時開始，港鐵只說傍晚，廣鐵集團則確認6時許已出事（見表）。

田北辰：上次涉硬件今次涉軟件

立法會議員田北辰表示，涉事信號系統由西九龍站延伸至深圳河，由內地公司和利時自動化科技（HollySys）負責。據他了解，今次事故源於香港段信號系統軟件出問題，影響到內地列車「落唔到嚟」。

5月8日的信號故障有26班車取消，歷時約1.5小時，不足兩個月又發生同類事故。據田北辰了解，上次信號故障涉及硬件問題，今次初步相信涉及軟件問題，憂軟件本身「有蟲」，非一時三刻可完全解決。

明報記者

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相關字詞﹕信號故障 高鐵

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