路牌鮮提目的地 紅燈或可右轉 右軚港車北上 留意4點防意外

小路入大路宜探頭察左方

記者昨與郭先生於珠海香洲區內試駕，綜合發現需留意四大問題。在香港若交通燈為紅燈，所有車輛均須停駛；而在內地，若右轉彎路口沒設置禁止右轉標記或交通燈，在不妨礙其他車輛或行人下，即使紅燈，司機也可如常右轉。記者昨日觀察，要在路口紅燈右轉，須事前選定靠右的行車線，臨至路口才切線不可行。

兩地道路系統相反，香港「左上右落」，內地「右上左落」，而兩地車輛分別是右軚和左軚。昨日郭先生每每由小路駛入大路時，均需特地探頭觀察左方車流，確認安全才入線。

雨天路面標記難辨 導航必需

香港路牌大多同時指示方向及目的地，如左轉往九龍、直駛往港島等。昨日記者觀察，內地路牌較「少字」，即使十字路口，路牌亦僅提示選定行車線可行駛的方向，如右線可直駛或轉右、左線則只能直駛等，較少提示不同方向所往何處。郭先生認為，導航在內地駕駛非常重要，因會提供街名，用以確保路線正確。昨日為雨天，郭先生亦留意到珠海市路面標記在雨天下反光度稍遜，能見度較低，令其難以看清並選定行車線。

有旺區停車場未能識別香港車牌

另外，內地停車場大多會自動識別車牌再開閘，離開時才再掃碼付款，兩地政府早前曾稱正更新停車場系統，令其可識別香港車牌字樣。不過記者與郭先生昨在珠海地標之一「珠海漁女」附近的「海之灣停車場」卻未能識別，最終需職員人手輸入資料再開閘。另一港人遊珠海熱點「玖洲道購物公園」停車場，亦沒法自動識別開閘，車主需先掃碼在其系統登記，離開時再以系統編配的臨時車牌付費。

中國香港汽車會會長李耀培指出，港車需時習慣內地駕駛文化，提醒港人在內地駕車需提升敏感度，「多望左望右」。李又稱，香港習慣在小路出大路時讓車，惟內地習慣則是車速快有優先使用權，建議港車初期不熟路，應先以安全車速駕駛，免生意外。