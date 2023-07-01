港車北上今130輛出行 議員稱申請繁複數量遜預期

有私家車身「多色」 驗車未能過關

本報前日報道，香港汽車會會長李耀培稱因內地只處理遞交當刻已生效的保險單，近日接獲近百車主反映，因保單生效日期問題，申請未獲內地部門處理，未能趕及首日北上。李昨補充，有個案因私家車車身有多於一種顏色，未能在中國檢驗有限公司汽車檢驗中心（中檢）驗車時過關，因運輸署接受車主在港行車證填報車輛顏色為「多色」（multicolour），惟內地要求詳列各種顏色，結果因驗車結果與本港行車證不符，最終未能通過。

4400申請 一成完成程序獲禁區紙

運輸署回覆本報稱，目前已完成三輪港車北上申請抽籤，約7700人中籤，截至前日共收到約4400宗申請，經初步審批後已轉交約2500宗予內地政府審批，當中約440宗完成所有申請程序並已獲發「禁區紙」。至於預約出行情况，署方稱現時平台共接獲約270宗預約，最多人預約今日北上，約130宗。

運輸及物流局早前預計，若申請文件齊全，最快10個工作天可獲批。由6月1日港車北上接受申請起計，至昨共21個工作天約440人獲批。運輸署早前回覆查詢稱，單計首輪中籤者提交的申請，在6月1日至10日共接獲1158宗。

運輸署表示，審批過程中申請人較常遇到的問題包括提交資料不齊全，故未能盡快完成香港和內地審批程序，或其車輛規格與車輛登記文件上資料不符，故未能通過內地驗車。