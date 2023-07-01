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李競選團8人獲授勳 林淑儀施子清獲大紫荊

【明報專訊】今年授勳名單中，有8人為特首李家超去年競選期間成立的148人主席團及顧問團成員，包括獲頒最高榮譽大紫荊勳章的工聯會榮譽會長林淑儀及全國政協前委員施子清，均為李競選時的顧問團成員。授勳名單亦有5名現屆立法會議員，包括經民聯林健鋒、身兼鄉議局主席的劉業強、自由黨易志明、民建聯葛珮帆及何君堯，人數與過去兩年相若。當局分別讚揚他們在其專業範疇的貢獻，其中劉業強被表揚「全力支持政府施政致使行政立法關係健康發展」；何君堯則獲評價「在推動維護國家安全方面立場堅定」。

5議員上榜易志明金章

葛珮帆推創科何君堯護國安獲讚

當局形容林淑儀是「工會工作的先驅者」、「多年來在促進勞資關係和維護工人權益方面不遺餘力」；施子清則獲讚揚「致力團結在港福建同鄉和推動宗親組織參與社區事務」及向本地慈善機構和大學捐款。

另有6人為李家超競選時的主席團成員，包括港區婦聯代表聯誼會首屆會長王少華、廠商會會長史立德、曾注資有線寬頻的邱達昌、香港科技園公司主席查毅超、香港基本法委員會新任副主任黃玉山、劉業強。其中黃玉山獲頒金紫荊星章，表揚他擔任公開大學校長及研資局主席期間的表現；另外5人則獲頒銀紫荊星章。

去年及前年獲授勳議員分別有4名及6名。身兼行會成員的經民聯副主席林健鋒今年獲頒大紫荊勳章，當局稱他「極具遠見」，就本港經濟可持續發展、把握內地市場及一帶一路機遇等「為政府出謀獻策」。易志明獲金紫荊星章，劉業強及葛珮帆獲銀紫荊星章、何君堯獲銅紫荊星章。易獲表揚其在公共交通及物流業的經驗；葛被讚致力推動本港創科發展；何則維護國安「不遺餘力」。

相關字詞﹕授勳名單

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