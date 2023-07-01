李競選團8人獲授勳 林淑儀施子清獲大紫荊

5議員上榜易志明金章

葛珮帆推創科何君堯護國安獲讚

當局形容林淑儀是「工會工作的先驅者」、「多年來在促進勞資關係和維護工人權益方面不遺餘力」；施子清則獲讚揚「致力團結在港福建同鄉和推動宗親組織參與社區事務」及向本地慈善機構和大學捐款。

另有6人為李家超競選時的主席團成員，包括港區婦聯代表聯誼會首屆會長王少華、廠商會會長史立德、曾注資有線寬頻的邱達昌、香港科技園公司主席查毅超、香港基本法委員會新任副主任黃玉山、劉業強。其中黃玉山獲頒金紫荊星章，表揚他擔任公開大學校長及研資局主席期間的表現；另外5人則獲頒銀紫荊星章。

去年及前年獲授勳議員分別有4名及6名。身兼行會成員的經民聯副主席林健鋒今年獲頒大紫荊勳章，當局稱他「極具遠見」，就本港經濟可持續發展、把握內地市場及一帶一路機遇等「為政府出謀獻策」。易志明獲金紫荊星章，劉業強及葛珮帆獲銀紫荊星章、何君堯獲銅紫荊星章。易獲表揚其在公共交通及物流業的經驗；葛被讚致力推動本港創科發展；何則維護國安「不遺餘力」。