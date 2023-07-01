荷里活廣場阻行兇 政府表揚英勇無私 抗刀手獲勳章 輝哥：無嘢值得開心

403人上榜 林健鋒霍震霆5人大紫荊

今年共403人獲授勳，包括大紫荊勳章5人、金紫荊星章10人、銀紫荊星章28人、銀英勇勳章2人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章15人、銅紫荊星章41人、銅英勇勳章3人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章90人、行政長官社區服務獎狀75人、行政長官公共服務獎狀88人。獲頒大紫荊勳章的包括行會成員兼立法會議員林健鋒、理大前校長潘宗光、港協暨奧委會長霍震霆、工聯會榮譽會長林淑儀、恆通資源集團主席施子清。今年2月赴土耳其地震災區執行搜救任務的救援隊人員獲頒行政長官公共服務獎狀。

稱一度想拒絕授勳 友勸屬正面信息

輝哥在荷里活廣場事件中手持兩張圓櫈打向疑兇，對於獲授勳，他說：「完全無開心嘅感受。」輝哥稱當初打算低調到底，一度想拒絕接受，後來朋友勸服他，稱今次授勳屬正面信息，他既然做了阻止疑兇的行動，亦想宣揚守望相助精神，便應該接受勳章。輝哥希望「大家遇到咁嘅事，係安全下做適當嘢」，但他亦說自己並非好榜樣。

盼港人不要那麼冷漠

輝哥說：「如果救到兩位傷者，唔使頒咩獎畀我，我會好開心。」輝哥抱持「勿以善小而不為」的宗旨做人，會幫人挪開電單車騰出泊車位、在洗手間借廁紙給有需要的人，雖然微不足道，但對方的反應已令他十分滿足和開心。雖然事件發生後令輝哥知名度大增，但他不承認自己有影響力，只重覆又重覆向記者說，希望將正能量信息傳給別人，希望香港人不要那麼冷漠。

事發後有市民到酒樓找輝哥表達心意，他都只叫經理幫忙接收。輝哥又透露，行會成員兼飲食界立法會議員張宇人稱可為他安排獎品，「我話乜都唔要，旗仔（​錦旗）就無乜所謂」，他說生怕一旦與金錢利益扯上關係，會令事情變質。

回歸廚師工作，輝哥笑言「講到天花龍鳳，最後都係打工仔一個」。數天前他接獲政府職員來電，稱他將會獲授勳，並着他預留時間年底出席頒獎典禮。「我都唔知咩金銀銅（勳章）」，反而問對方稍後頒獎禮可否只出席半日，「早啲放我走」，因想盡快趕回酒樓開工。他說雖然公司願意配合他領獎，但作為員工「有生意走咗去」不太好，「（出席）半日得啦」。輝哥今年64歲，沒有退休的想法，「做慣咗嘢，連放兩日假都百無聊賴，好辛苦」，若夠體力，希望做到70歲。

同案4助急救市民獲獎狀

訪問結束，記者表示想為輝哥拍幾張照片，輝哥沒有拒絕，但反問「平凡人有乜好影？」並着記者不要以案發現場為背景，以免勾起市民傷痛回憶。

在事件中為受害人急救的4名市民吳嘉裕、胡卓豪、陳海杰、關寶欣獲頒行政長官社區服務獎狀，政府讚揚他們「在事件中表現無私，儘管疑兇仍在現場，依然為受害人進行急救」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676