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無糖可樂常用 世衛機構擬列「阿斯巴甜」可能致癌 團體質疑誤導

【明報專訊】路透社周四（29日）引述兩名消息人士獨家報道，世界衛生組織（WHO）轄下「國際癌症研究機構」（IARC）計劃於7月14日首度宣布，將全球其中一種最常用，見於健怡無糖可樂、香口膠等產品的人造甜味劑「阿斯巴甜」（aspartame）列為「可能對人類致癌」（possibly carcinogenic to humans）。有關決定或引起爭議及法律挑戰，有甜味劑協會亦質疑IARC的檢視在科學上並不全面，憂慮消費者被誤導。

亦常見於香口膠 最快7．14宣布

路透社報道，IARC的外部專家本月較早時開會後做出有關決定。該會議是根據所有已公開證據，評估某些物質有否潛在危險。世衛的「食物添加劑聯合專家委員會」（JECFA）今年亦在檢視阿斯巴甜的應用，並於6月底舉行會議，預計在IARC宣布阿斯巴甜「可能對人類致癌」的同一天公布其調查結果。

原稱日飲12至36罐始有風險

自1981年起，JECFA稱阿斯巴甜在「每日可接受分量內」攝取屬安全，例如體重60公斤的成年人每天飲用12至36罐無糖汽水（視乎飲品中阿斯巴甜含量）才會面臨風險，有關觀點獲美國和歐洲的國家監管機構廣泛認同。

國際甜味劑協會批審查不全面

過去IARC對其他物質的決定曾引起消費者對使用有關物質的憂慮、引起訴訟、迫使生產商重新制定配方更換替代品。國際甜味劑協會（ISA）秘書長亨特—伍德（Frances Hunt-Wood）曾指IARC並非食品安全機構，其對阿斯巴甜的審查在科學上不全面，「很大程度上基於廣受質疑的研究」。ISA稱嚴重關切IARC的檢視，因其可能誤導消費者。

路透社引述美國及日本監管機構的信件報道，日本厚生勞動省官員富田望3月27日致函世衛副總幹事賈卡博（Zsuzsanna Jakab），促請IARC和JECFA協調檢視阿斯巴甜的工作，以免公眾困惑或擔憂。

IARC發言人稱，兩個機構的調查結果在7月前都是保密，又補充稱雙方調查報告是「互補的」，IARC的結論「是了解某物質致癌性的第一個基本步驟」，而JECFA「負責風險評估，確定在某些條件和接觸水平下，出現如癌症等特定類型損害的可能性」。

（路透社）

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