書展新設「國際文藝廊」 名家講座有余華

年度主題「兒童青少年文學」 推9作家

今年「文藝廊」位於會展3樓展覽大堂，設有「年度主題作家」及「嶺南瑰寶．絢麗探索」兩大展區。「年度主題作家」展區聚焦9位作家（見表），展出他們的精選書目及珍貴藏品，包括已故的君比及何紫。大會稱，部分作家會親臨書展分享寫作心得，而君比好友胡寶秀及陳美思將代其出席講座；何紫薇則會代表其父何紫到場。

今年新設由政府「創意香港」贊助的「國際文化藝術廊」，展示來自24個國家及地區的文學及文化藝術展品，大會期望可推動香港成為中外文化藝術交流中心。

大會今年續與《明報》及《亞洲週刊》合辦「名作家講座系列」，邀得15位兩岸三地的華文作家現身書展，包括被譽為中國最優秀的3名作家之一的余華。《亞洲週刊》總編輯邱立本說，今年是新冠疫情後首個書展，盼有「報復性文化消費」，故很早便籌備講座，亦特意到北京與作家商討出席書展，「余華今次嚟香港，喺小紅書、抖音嘅宣傳即刻引起讀者嘅熱烈反應」。