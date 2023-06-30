明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

書展新設「國際文藝廊」 名家講座有余華

【明報專訊】今年書展的年度主題是「兒童及青少年文學」，以「從香港閱讀世界：童來悅讀少年時」點題。大會將舉行逾600項文化活動，涵蓋講座及文化表演等，又邀得余華等著名作家分享創作心得。書展同期設有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，大會預計三大活動將共有約760個展商參與。

年度主題「兒童青少年文學」 推9作家

今年「文藝廊」位於會展3樓展覽大堂，設有「年度主題作家」及「嶺南瑰寶．絢麗探索」兩大展區。「年度主題作家」展區聚焦9位作家（見表），展出他們的精選書目及珍貴藏品，包括已故的君比及何紫。大會稱，部分作家會親臨書展分享寫作心得，而君比好友胡寶秀及陳美思將代其出席講座；何紫薇則會代表其父何紫到場。

今年新設由政府「創意香港」贊助的「國際文化藝術廊」，展示來自24個國家及地區的文學及文化藝術展品，大會期望可推動香港成為中外文化藝術交流中心。

大會今年續與《明報》及《亞洲週刊》合辦「名作家講座系列」，邀得15位兩岸三地的華文作家現身書展，包括被譽為中國最優秀的3名作家之一的余華。《亞洲週刊》總編輯邱立本說，今年是新冠疫情後首個書展，盼有「報復性文化消費」，故很早便籌備講座，亦特意到北京與作家商討出席書展，「余華今次嚟香港，喺小紅書、抖音嘅宣傳即刻引起讀者嘅熱烈反應」。

上 / 下一篇新聞