明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

書展「沒禁書清單 合法即可擺」 有展商擬續售「下架書」 湯家驊：買賣不見法律風險

【明報專訊】香港書展將於7月19至25日一連7天在灣仔會展舉行，是《港區國安法》實施後第三屆書展。今年5月多名本地學者及傳媒人的相關書籍被公共圖書館下架，有參展商稱今年仍售「下架書」。貿發局昨重申不會預先審查書籍，亦無「禁書清單」，只要書籍符合香港法律均能展出。資深大律師、行會成員湯家驊稱香港沒禁書，康文署亦非法庭，下架與否不是法律決定，不認為買賣「下架書」會有法律風險。

今年書展同期會舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，3項活動有來自逾30個國家及地區的約760間展商參與，較去年多約60間，其中書商有500多間，與往年相若。

局方稱靠自律 收投訴交展商自定

貿發局昨在記者會被多次問及會否審查書籍，副總裁張淑芬回應時多次重申不會預先審查書籍，亦不設禁書名單，「由於我哋冇一個名單，亦都唔會預先審查，所以都係靠書商自律」。她又稱規定「好簡單」，「只要佢擺嘅係一類書，非暴力、非淫褻、非不雅，而佢亦係遵守香港法例，我哋係好歡迎佢哋嚟書展」。

去年至少3間書商被拒參展，被問到今年有否拒絕書商參展，張淑芬稱每年均有展商被拒參展，不評論相關個案。至於3年來接獲多少宗涉及書籍的投訴，她稱「都有啲聲音」，但大會沒就此認真統計。她說，接獲投訴後會告知有關展商，「如書商覺得冇問題咪繼續展出，如覺得有問題咪自行決定唔繼續賣呢本書」，又強調書展的多元文化宗旨從沒改變。

賣《潮池》 邀區家麟簽書

出版社：學政府話冇話犯法

資深傳媒人區家麟兩本作品《潮池：浪遊二十國度的故事》及《他他巴：走在絢麗與荒涼》，早前在公共圖書館下架。兩本書的出版社藍藍的天有限公司去年在書展銷售3本區家麟的著作，包括《潮池》等。公司負責人Leslie向本報表示，今年會繼續在書展售賣有關書籍，並邀請區家麟出席書展簽書。Leslie說不擔心，「學政府話，（下架書）可以喺書局賣，冇話犯法」，去年亦無收到大會轉介投訴。

特首李家超上月16日回應傳媒時稱，公共圖書館須確保館藏內容合適，但即使該些書籍下架，仍可在私人市場看到，「如果（市民）他們想買，那也可以買」。康文署昨回覆查詢稱，任何書籍如涉違反香港法例、危害國安、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任下架覆檢；圖書館詳細檢視後，如確定內容沒涉及上述問題，便會將書籍重新上架。

市道差題材減 次文化堂續不參

「次文化堂」自首屆書展已參展，但去年不參加。社長彭志銘向本報稱目前市道較差，加上國安法實施後「冇乜題材好寫」，政治題材書籍「冇人講、冇人睇」，作品減少下銷量亦跌，今年亦決定不參展。他說，非政治評論書籍亦被圖書館下架，影響閱讀風氣，但當局沒清楚解釋，「唔可以話心中有數就得，要有個制度」。

湯：康署非法庭 下架非法律決定

湯家驊認為，買賣「下架書」不會有法律風險，根據《港區國安法》，分裂國家或顛覆政權須證明有否犯罪意圖，「如果冇犯罪意圖，亦無法例之下所定下的元素存在，完全唔會有問題」。他強調康文署並非法庭，「（下架）唔係法律嘅決定」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞