書展「沒禁書清單 合法即可擺」 有展商擬續售「下架書」 湯家驊：買賣不見法律風險

今年書展同期會舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，3項活動有來自逾30個國家及地區的約760間展商參與，較去年多約60間，其中書商有500多間，與往年相若。

局方稱靠自律 收投訴交展商自定

貿發局昨在記者會被多次問及會否審查書籍，副總裁張淑芬回應時多次重申不會預先審查書籍，亦不設禁書名單，「由於我哋冇一個名單，亦都唔會預先審查，所以都係靠書商自律」。她又稱規定「好簡單」，「只要佢擺嘅係一類書，非暴力、非淫褻、非不雅，而佢亦係遵守香港法例，我哋係好歡迎佢哋嚟書展」。

去年至少3間書商被拒參展，被問到今年有否拒絕書商參展，張淑芬稱每年均有展商被拒參展，不評論相關個案。至於3年來接獲多少宗涉及書籍的投訴，她稱「都有啲聲音」，但大會沒就此認真統計。她說，接獲投訴後會告知有關展商，「如書商覺得冇問題咪繼續展出，如覺得有問題咪自行決定唔繼續賣呢本書」，又強調書展的多元文化宗旨從沒改變。

賣《潮池》 邀區家麟簽書

出版社：學政府話冇話犯法

資深傳媒人區家麟兩本作品《潮池：浪遊二十國度的故事》及《他他巴：走在絢麗與荒涼》，早前在公共圖書館下架。兩本書的出版社藍藍的天有限公司去年在書展銷售3本區家麟的著作，包括《潮池》等。公司負責人Leslie向本報表示，今年會繼續在書展售賣有關書籍，並邀請區家麟出席書展簽書。Leslie說不擔心，「學政府話，（下架書）可以喺書局賣，冇話犯法」，去年亦無收到大會轉介投訴。

特首李家超上月16日回應傳媒時稱，公共圖書館須確保館藏內容合適，但即使該些書籍下架，仍可在私人市場看到，「如果（市民）他們想買，那也可以買」。康文署昨回覆查詢稱，任何書籍如涉違反香港法例、危害國安、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任下架覆檢；圖書館詳細檢視後，如確定內容沒涉及上述問題，便會將書籍重新上架。

市道差題材減 次文化堂續不參

「次文化堂」自首屆書展已參展，但去年不參加。社長彭志銘向本報稱目前市道較差，加上國安法實施後「冇乜題材好寫」，政治題材書籍「冇人講、冇人睇」，作品減少下銷量亦跌，今年亦決定不參展。他說，非政治評論書籍亦被圖書館下架，影響閱讀風氣，但當局沒清楚解釋，「唔可以話心中有數就得，要有個制度」。

湯：康署非法庭 下架非法律決定

湯家驊認為，買賣「下架書」不會有法律風險，根據《港區國安法》，分裂國家或顛覆政權須證明有否犯罪意圖，「如果冇犯罪意圖，亦無法例之下所定下的元素存在，完全唔會有問題」。他強調康文署並非法庭，「（下架）唔係法律嘅決定」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676