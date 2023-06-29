三隧分流通過 8．2起私家車「633」 易志明修正案否決

年底前「不同時段不同收費」

運輸及物流局長林世雄說，為改善過海隧道擠塞，導致影響非過海隧道交通的「老大難」問題，政府今年3月向立法會提交《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，以調整3條過海隧道的收費方案及接收西隧的安排。三隧在8月2日立即實施固定收費「633」方案，屆時西隧私家車收費會降低兩成至60元，東隧和紅隧私家車則升至30元；的士和商用車則三隧全日劃一分別收費25元和50元。

方案列明今年底前實施「不同時段不同收費」，非繁忙時間私家車收費20元。林世雄稱新方案可將早上繁忙時段車輛分流，令紅隧和東隧車龍分別縮短1至1.5公里和0.5公里。

的士貴過私家車 憂鼓勵白牌

易志明另外提出兩項修正案，分別建議紅隧和西隧將的士和商用車的收費一律下調至20元。易解釋，修正案原意是將所有商用車的全日劃一收費從政府建議的50元減至20元，但由於立法會主席早前的裁決，只能提出紅隧和西隧的修訂，形容是「不完整的修訂」。他又補充，的士業界擔心若私家車隧道收費低於的士，變相鼓勵市民乘坐「白牌車」影響業界生計，遂要求的士收費看齊私家車。最終兩項修正案均被否決。

城巴新巴歡迎草案三讀通過，認為將巴士過海隧道費劃一50元，有助旗下逾70條西隧路線減低隧道費開支。

九巴期望首階段調整收費後過海交通擠塞有所改善，會密切留意首階段調整收費後的交通情况，對推行第二階段調整收費提出意見。