稱聞不再提告被斥「居心叵測」 田北辰：開心當局澄清續查

【明報專訊】「中科監察」主席潘焯鴻及實政圓桌立法會議員田北辰昨早在電台節目評論沙中線案件，其中潘提及有傳「政府不希望港鐵捲入檢控」，田稱聽聞政府已「劃咗條線」，不會再就事件提告。政府昨午發稿不點名批評二人，指潘「無中生有和不負責任」、田「全無事實根據，居心叵測」。田北辰昨向本報稱，詫異政府嚴詞回應，但「好歡迎、好開心」當局澄清會繼續調查，「最重要政府肯查，點講我、點批評我都無所謂」，若政府繼續控告承建商，會「大快人心」。
潘焯鴻：聽聞不欲港鐵捲漩渦 政府：無中生有不負責任
潘焯鴻回覆稱，不認同言論屬無中生有，因他於節目多次強調說法只屬hearsay（傳聞），相信「聽眾耳朵係雪亮嘅」；又說當局調查5年仍沒控告港鐵「好自然令人有相關聯想」，促當局公開5年調查進度釋疑。潘其後在facebook回應其「政府惜住港鐵」說法，稱是他從當年獨立調查委員會聆訊期間聽到律師間交談分析而來，並引述當時有律師提到「政府應該惜住港鐵，怎會進攻？」
潘焯鴻及田北辰昨早9時許在商台《在晴朗的一天出發》分別受訪，潘稱聽到消息，形容「純粹hearsay聽嘅，即係唔係官方嘅」，指政府作為港鐵大股東，一直視港鐵為政府一部分，「其實政府係比較唔希望呢，係任何檢控當中呢，係港鐵捲喺漩渦裏面」；田則稱「聽講佢（政府）話已經劃咗條線㗎喇，呢件事完結㗎喇，冇得再告㗎喇」。
昨午近4時政府發稿，批評個別人在毫無根據下誣衊稱「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」，相關言論「無中生有和不負責任」，重申檢控決定必須基於所有可接納的證據和適用法律，任何人均「不應憑空妄斷，作出失實、不公和不負責任的言論」。有言論稱「政府可能不再跟進沙中線工程質量事件」，政府發言人強調「全無事實根據，居心叵測」，政府一定「直斥其非，以正視聽」，「任何試圖揑造事實抹黑政府的行為，不會得逞」。