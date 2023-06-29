稱聞不再提告被斥「居心叵測」 田北辰：開心當局澄清續查

潘焯鴻：聽聞不欲港鐵捲漩渦 政府：無中生有不負責任

潘焯鴻回覆稱，不認同言論屬無中生有，因他於節目多次強調說法只屬hearsay（傳聞），相信「聽眾耳朵係雪亮嘅」；又說當局調查5年仍沒控告港鐵「好自然令人有相關聯想」，促當局公開5年調查進度釋疑。潘其後在facebook回應其「政府惜住港鐵」說法，稱是他從當年獨立調查委員會聆訊期間聽到律師間交談分析而來，並引述當時有律師提到「政府應該惜住港鐵，怎會進攻？」

潘焯鴻及田北辰昨早9時許在商台《在晴朗的一天出發》分別受訪，潘稱聽到消息，形容「純粹hearsay聽嘅，即係唔係官方嘅」，指政府作為港鐵大股東，一直視港鐵為政府一部分，「其實政府係比較唔希望呢，係任何檢控當中呢，係港鐵捲喺漩渦裏面」；田則稱「聽講佢（政府）話已經劃咗條線㗎喇，呢件事完結㗎喇，冇得再告㗎喇」。

昨午近4時政府發稿，批評個別人在毫無根據下誣衊稱「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」，相關言論「無中生有和不負責任」，重申檢控決定必須基於所有可接納的證據和適用法律，任何人均「不應憑空妄斷，作出失實、不公和不負責任的言論」。有言論稱「政府可能不再跟進沙中線工程質量事件」，政府發言人強調「全無事實根據，居心叵測」，政府一定「直斥其非，以正視聽」，「任何試圖揑造事實抹黑政府的行為，不會得逞」。