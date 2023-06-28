捱過疫情終畢業 國泰料今年誕177機師

澳洲封關培訓受阻

19名畢業見習機師去年在澳洲阿德萊德飛行訓練學校接受55周飛行培訓。畢業見習機師之一、32歲的徐耀鴻本是行政職系中層公務員，2016年在墨爾本參加飛行體驗課，自此愛上飛行，決定放棄穩定政府工。他於2019年獲國泰見習機師計劃取錄，準備到澳洲訓練，臨出發卻被告知當地封關，無法起行。徐憑着對飛行的熱誠，終捱過疫情，去年出發受訓，未來盼為航空業復蘇出一分力。國泰航機近日接連發生事故，徐說訓練課程包括緊急應變、安排乘客程序，有助應對緊急情况。

同班的關立本就讀統計學，曾在中東航空公司任職貨運受益分析師。他亦早於2019年獲取錄，但去年才能重啓訓練，其間在民航處從事見習航空通訊員，繼續裝備自己，「我哋做飛行計劃，都會有back up plan（後備計劃），人生都係一樣」。他說現正值航空業復蘇，航空公司投放大量資源培訓人才，正是入行「最好時機，好多機會去成就理想」。

畢業機師：航空業復蘇「入行最好時機」

國泰現有兩個見習機師培訓課程，除自1988年推行、今批畢業見習機師參與的見習機師課程，去年9月亦宣布與理大合辦「綜合見習機師培訓課程」，首批學員8月畢業。目前共逾400名見習機師正修讀兩個課程，預計今年共177名見習機師畢業。國泰去年已招募約250名見習機師，目標於2023及24年共招募至少800名見習機師。

運輸及物流局長林世雄昨在典禮致辭說，為支撐香港航空業持續發展，長遠仍需在本地培訓更多見習機師。隨本港疫後復蘇、三跑等大型基建落成，當局關注航空業人手短缺，亦推出行業輸入外勞計劃，盼聯同本地招聘，為業界提供足夠人手。