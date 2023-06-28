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指案件非涉紅磡站施工醜聞 潘焯鴻質疑屋署「放生」

【明報專訊】2018年沙中線紅磡站爆出施工醜聞，「中科監察」主席潘焯鴻稱昨日的案件並非涉及紅磡站「偷工減料」，而是另外一宗獨立事件，但令人誤以為當局已就「偷工減料」問題檢控，事實上當年禮頓遭暫停招標21個月後，政府並無後續工作，他質疑屋宇署有「放生」之嫌。實政圓桌立法會議員田北辰則促請政府交代會否作其他檢控。

2018年5月底，沙中線紅磡站被揭發多宗嚴重事故包括剪短鋼筋，政府成立獨立調查委員會徹查連續牆及月台層板建造工程事件，禮頓事後被暫停所有工程投標資格共21個月。翻查資料，沙中線造價原估算708億元，但多次追加撥款，最終全線造價達915億元。

潘：等市民誤會 以為告緊

潘焯鴻向本報表示，昨日裁決的案件並非涉及紅磡站「偷工減料」，而是另一宗獨立事件，「無端白事話港鐵有人向屋宇署投訴，話禮頓落石屎時候發現螺絲扭得唔好，但禮頓唔理，照落石屎」。他認為是當局為紓緩當時市民情緒，以免令人認為「偷工減料都冇人被告、冇人拉」，「就等香港市民誤會咗，以為已經（就偷工減料）告緊喇」。

禮頓原被控違反《建築物條例》第40(2A)(a)(ii)條，但控罪昨改為《條例》第40(2A)(b)及(d)條。潘說兩罪罰則本身不高，但判決結果對後續工作的影響則非常不同。他解釋，(a)(ii)條涉及建築物料，包括螺絲等屋宇署限制的構件，即禮頓未跟從屋宇署要求的品質管理制度；但(b)及(d)條是未根據核准圖則工作，「核准圖則係general plan嚟，無講細節」，令法庭未能討論「螺絲頭扭幾大先合格」等委員會無結論的重要議題。

田北辰促提高罰則及上訴

田北辰回應查詢時表示，《建築物條例》罰則本身有問題，「呢啲大型項目涉及公共交通，將來有咁多使用者，最高刑罰得100萬元」，他促請政府應盡快修例提高罰則，亦期望當局盡快提出上訴。他又說，沙中線仍有其他涉及會展站等問題，「好多嘢仲等緊屋宇署告禮頓，若政府經過成件事告得嗰131平方米，社會會覺得非常詫異」。

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