控罪未涵剪鋼筋 揭早知不當接駁 沙中線施工認違例 禮頓罰4萬

控罪指製冷機房偏離圖則

獨立調查委員會2020年中發表報告，指港鐵及總承建商禮頓均須負責；當局亦向禮頓提出檢控，惟控罪未涵蓋報告揭發更為嚴重事故，包括涉剪短鋼筋、螺絲帽沒妥善安裝等問題。翻查資料，港鐵需承擔為紅磡站擴建工程事件等實施合適補救措施的總開支約20億元。政府成立獨立調查委員會的支出約9200萬元。

屋署指轉介承建商紀律處分程序

未提會否追究其他嚴重事故

屋宇署昨晚發稿回應稱，承建商做建築工程時違反《建築物條例》的相關條文可被紀律處分，包括罰款、受譴責或被命令從註冊承建商名冊中除名。屋宇署及港鐵均無交代會否就其他更嚴重事故追究責任。

昨日案件被告為禮頓建築（亞洲）有限公司，原被票控無按照規定方式使用建築物材料，違反《建築物條例》（下稱條例）第40(2A)(a)(ii)條。控方昨獲批准修改控罪，禮頓昨在開審前承認一項「身為註冊一般建築承建商嚴重偏離建築事務監督根據建築物條例批准的圖則所顯示的工程」罪，違反《條例》第40(2A)(b)及(d)條，即公司於2017年6月30日，身為香港沙田至中環線項目紅磡列車停放處建築工程的註冊一般建築承建商，直接涉及可變製冷劑流量系統（VRV）機房內的鋼筋混凝土底板工程，嚴重偏離建築事務監督根據《條例》批准的圖則所顯示的工程。

最高罰百萬 案例罰4000至25萬

求情稱在港40年首次犯刑法

控方表示控罪最高罰款100萬元及監禁3年，過往案例罰款介乎4000至25萬元，其中罰款25萬元為一宗不認罪案件，牽涉清拆大廈期間有碎片掉落令一名工人死亡。辯方大律師賀智求情稱，沙中線項目橫跨5年，員工逾8000人，涉案機房面積細小，只有約100平方米，案發時項目仍在進行，並非竣工後才揭發。辯方認為事件可歸類為技術問題，事後已修正，加上被告在港營運逾40年來首次干犯刑法，冀判處最低程度罰款。

官接納技術性質 指嚴重程度不高

裁判官林子康判刑時稱，沙中線工程是以年計的項目，影響市民日常生活，被告作為主要承建商，有一定社會責任確保工程符合規定。林官接納辯方所指涉案範圍細小，違規情况屬技術性質，而違規亦無導致機房結構裂縫、過度變形或沉降等而削弱穩固度，加上被發現時距離竣工有一段時間，無造成人命或財產損害，嚴重程度不算高，以罰款6萬元為量刑起點，認罪後減至4萬元。

2017年揭用連接器促糾正

港鐵2019年向屋署投訴

案情指出，沙中線紅磡列車停放處工程合約期由2015年7月17日至2021年3月1日，擬議工程包括VRV機房內的鋼筋混凝土底板，該底板面積約131.4平方米，厚度0.5米。屋宇署認可的兩份結構圖則列明鋼筋不得使用連接器（couplers），一旦使用應完全及正確扭入連接器。港鐵項目監督2017年6月發現機房底板鋼筋與連接器一併使用，且鋼筋未適當扭入連接器。港鐵與禮頓其後聯合視察，進一步發現機房混凝土澆灌已開始，港鐵工程師先後數次通知被告有關項目需終止，並要求糾正。屋宇署2019年5月接獲港鐵投訴，事件才正式展開調查。

【案件編號：KCS 512088/20】

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