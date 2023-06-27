圖經星洲運返內地 破遠洋船走私15億元貨 市值歷來最大

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，早前鎖定15個報稱載有木漿、運往新加坡的貨櫃，6月13日展開執法並扣查貨櫃，檢獲10億粒集成電路，25噸的花膠、魚翅等乾海味，2萬支紅酒，以及2.7萬隻音樂光碟及黑膠碟等。海關稱，若相關貨物走私往內地，可逃避6億元稅款，當中集成電路佔最多，約5.5億元。

10億粒集成電路 多「出口再內銷」逃稅 2.7萬隻音樂碟 有譚詠麟Beyond

李艷萍稱，集成電路用途廣泛，可安裝在手機等電子產品內，而新冠疫情後製造業於內地蓬勃，對電子零件需求大。據了解，檢獲的集成電路近八成來自內地，不法分子首先由內地出口貨品，利用出口退稅圖利；其後再經走私運貨返內地逃稅，賺取最大利潤。現場所見，檢獲的黑膠唱片涉及譚詠麟、Beyond等歌手、組合，李指不法分子望透過炒賣活動圖利。

貨運經理被捕 涉伙境外中介

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜稱，海關透過風險評估及分析，發現有不法分子欲透過遠洋船，以迂迴路線走私，經調查鎖定15個可疑貨櫃，並於貨櫃準備由葵涌貨櫃碼頭運上一架前往新加坡的遠洋船時截查，經X光檢查，顯示該15個報稱載有造紙原材料「木漿」的貨櫃內貨物的密度、形狀不一，並非單一貨物。關員打開檢查，發現每個貨櫃都載有多個木箱，分上、下兩層擺放，當中僅近櫃門的兩個木箱放有粗糙紙漿，其餘均為未申報的貨物。

海關經調查拘捕一名45歲懷疑涉案男子，他是貨運公司經理，負責安排運輸。調查發現寄貨人為本港一間空殼公司，沒有實際業務及營業地址；空殼公司透過境外的中介人聯繫被捕人，再將貨物先由香港運往新加坡，再由新加坡運到內地。而被捕人與中介人屬同事關係，有密切聯繫。海關今年首半年已偵破4宗利用遠洋船走私案件，總貨值涉17億元。

檢極危級犁頭鰩魚翅

漁護署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇表示，是次檢獲的魚翅屬犁頭鰩，受《保護瀕危動植物物種條例》管制，體長可達3米，因藏身地點受填海、環境污染影響，且其魚翅可製成名貴群翅，被人過度捕撈，於1960至70年代野外種群數量已下跌逾九成，屬極危級別。他說，為進一步保護鯊魚及犁頭鰩等瀕危物種，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》締約方大會已通過附錄修訂，將犁頭鰩科等物種納入《附錄二》，今年11月25日起生效。