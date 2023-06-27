圖經星洲運返內地 破遠洋船走私15億元貨 市值歷來最大

【明報專訊】海關本月13日在葵青貨櫃碼頭，偵破一宗涉嫌利用遠洋船準備由香港經新加坡走私貨物往內地的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括10億粒全新集成電路、2萬支紅酒及受管制瀕危物種，市值約15億元，以市值計為歷年最大宗。行動中海關拘捕一名運輸貨運公司經理，相信案件涉集團操控。
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，早前鎖定15個報稱載有木漿、運往新加坡的貨櫃，6月13日展開執法並扣查貨櫃，檢獲10億粒集成電路，25噸的花膠、魚翅等乾海味，2萬支紅酒，以及2.7萬隻音樂光碟及黑膠碟等。海關稱，若相關貨物走私往內地，可逃避6億元稅款，當中集成電路佔最多，約5.5億元。
10億粒集成電路 多「出口再內銷」逃稅 2.7萬隻音樂碟 有譚詠麟Beyond
李艷萍稱，集成電路用途廣泛，可安裝在手機等電子產品內，而新冠疫情後製造業於內地蓬勃，對電子零件需求大。據了解，檢獲的集成電路近八成來自內地，不法分子首先由內地出口貨品，利用出口退稅圖利；其後再經走私運貨返內地逃稅，賺取最大利潤。現場所見，檢獲的黑膠唱片涉及譚詠麟、Beyond等歌手、組合，李指不法分子望透過炒賣活動圖利。
貨運經理被捕 涉伙境外中介
海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜稱，海關透過風險評估及分析，發現有不法分子欲透過遠洋船，以迂迴路線走私，經調查鎖定15個可疑貨櫃，並於貨櫃準備由葵涌貨櫃碼頭運上一架前往新加坡的遠洋船時截查，經X光檢查，顯示該15個報稱載有造紙原材料「木漿」的貨櫃內貨物的密度、形狀不一，並非單一貨物。關員打開檢查，發現每個貨櫃都載有多個木箱，分上、下兩層擺放，當中僅近櫃門的兩個木箱放有粗糙紙漿，其餘均為未申報的貨物。
海關經調查拘捕一名45歲懷疑涉案男子，他是貨運公司經理，負責安排運輸。調查發現寄貨人為本港一間空殼公司，沒有實際業務及營業地址；空殼公司透過境外的中介人聯繫被捕人，再將貨物先由香港運往新加坡，再由新加坡運到內地。而被捕人與中介人屬同事關係，有密切聯繫。海關今年首半年已偵破4宗利用遠洋船走私案件，總貨值涉17億元。
檢極危級犁頭鰩魚翅
漁護署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇表示，是次檢獲的魚翅屬犁頭鰩，受《保護瀕危動植物物種條例》管制，體長可達3米，因藏身地點受填海、環境污染影響，且其魚翅可製成名貴群翅，被人過度捕撈，於1960至70年代野外種群數量已下跌逾九成，屬極危級別。他說，為進一步保護鯊魚及犁頭鰩等瀕危物種，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》締約方大會已通過附錄修訂，將犁頭鰩科等物種納入《附錄二》，今年11月25日起生效。