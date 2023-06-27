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「無創產前檢查之父」 盧煜明獲頒「美國諾獎」

【明報專訊】扎根香港科學園的基因及診斷檢測公司Prenetics，與中大醫學院李嘉誠醫學講座教授盧煜明合資2億美元（約15.6億港元）成立Insighta。根據交易條款，Prenetics將獲50%股權，盧煜明及其團隊獲另外50%股權。資料顯示，Insighta（明察康健有限公司）今年1月5日成立，為私人股份有限公司，公司創辦成員除了盧煜明，還有中大醫學院助理院長（外務）教授陳君賜，兩人亦是Insighta董事。Prenetics昨估計，到2030年亞洲的早期癌症篩檢規模每年將達到60億美元（約468億港元）。

長年科研拍檔陳君賜有份開公司

盧煜明被譽為「無創產前檢查之父」，1997年加入中大，同年發表「孕婦血漿內存有高濃度的胎兒DNA」，其後再研發出唐氏綜合症的無創檢驗方法，將以DNA分析為本的「無創產前診斷技術」從科研層面應用至臨牀診斷，是醫學界重大突破，近年更研發出能偵測多項癌症的血液測試。翻查資料，陳君賜多年來與盧共同研發無創檢驗及診斷技術，為研究團隊主要成員之一。

盧煜明去年獲頒被喻為美國諾貝爾獎的「拉斯克獎—臨牀醫學研究」，以表揚他利用血漿DNA診斷技術開創孕婦「無創產前診斷」；他接受傳媒訪問時表示，冀藉自己獲獎鼓勵更多本地年輕人投身科研，「證明得到土生土長嘅科學家喺香港做嘢都可以影響世界」。

亞洲早期癌篩規模 至2030年料達每年470億元

對於今次合組公司推展癌症篩查技術，Prenetics估計，到2030年，亞洲的早期癌症篩檢規模每年將達約470億港元。Insighta稱，盧煜明影響力遠超學術界，他2011年推出的「無創產檢技術（NIPT）」，已應用於90多國或地區，為每年逾1000萬名孕婦提供標準治療的檢測。NIPT技術在全球市場規模龐大，現已達73億美元（約569.4億港元），預計其應用將持續增長，到2027年可達131億美元（約1021.8億港元）。

Insighta董事會將由Prenetics與盧煜明團隊雙方各推薦3名董事，組成6人董事會管理，盧為主席，Prenetics行政總裁楊聖武出任Insighta行政總裁。

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