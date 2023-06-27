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一次早篩多種癌症 費用千多元 盧煜明伙Prenetics創合資企業 目標後年推出檢測

【明報專訊】有「無創產前檢測之父」之稱的中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明，昨日公布與港產基因及診斷檢測公司Prenetics，成立2億美元（約15.6億港元）合資企業「Insighta」，以抽血方式提供早期癌症篩檢，明年將在亞洲多地招募5000人接受臨牀測試；目標2025年內方案推出市面應用，以不高於200美元（約1560港元）價錢提供檢測服務，為癌症診斷開創新局面。盧煜明接受本報訪問時表示，目標於2027年可透過一次血液檢查便篩查到10多種癌症，冀有助及早識別癌症病人。

明年亞洲招5000人測試 目標2027可驗10多種癌症

Insighta行政總裁兼Prenetics行政總裁楊聖武昨表示，公司首個工作重點將集中在內地、香港和其他亞洲地區推出檢測服務。是次盧楊兩人成立的公司Insighta，採用盧煜明及團隊去年發表的「FRAGMA」技術，作早期癌症篩查。

癌症全球每年奪命千萬 七成案例無建議早篩方法

Insighta引述世衛組織數據指出，癌症每年導致全球1000萬人死亡，僅在亞洲就造成600萬人死亡。提高癌症患者存活率的關鍵在於及早發現，但大多數癌症確診於晚期，導致治療選擇有限；儘管篩查十分重要，但全球逾七成的癌症相關死亡案例尚無建議的癌症早期篩查方法。

集中分析「表觀遺傳轉變」

身兼Insighta董事會主席的盧煜明昨在記者會上解釋，傳統而言要篩查癌症病人，需找基因突變（即遺傳轉變），但人體內基因密碼有約60億組、涉及突變的往往只有數千至數萬組，或只佔總基因密碼數量的百萬分之一，如要在當中檢驗出癌症有如「大海撈針」；其新技術就集中分析「表觀遺傳轉變」而非「遺傳轉變」，以辨識某人是否患有癌症。

盧以在文書軟件上的文字作比喻，「基因密碼」有如檔案內的文字、「表觀遺傳轉變」就如文字的顏色，同一基因密碼可以有不同「顏色」，而這「顏色」正反映某人是否患有特定的癌症。

抽血液樣本 兩三天知結果

盧煜明向本報表示，其癌症篩檢技術開創了名為片段學（fragmentomics）的新學術領域。他指細胞內的DNA通常很長，基因密碼組合以千萬計，但在血液內的基因就僅得100至200多組密碼，令檢測範圍收窄。他指以往很多人認為血液內的基因是隨機斷開，後來發現並非隨機，而且與「表觀遺傳」有關係，其技術可透過在診所或醫院等，抽取病人血液樣本，運到中央檢測中心以儀器分析，兩三天左右便知道檢測結果。

驗大腸癌最準確

傳統檢測癌症可透過超聲波、電腦斷層掃描、活體組織檢查（biopsy）等方式，但成本高昂和較不便利。盧以活體組織檢查為例，醫生先在病人身上確認到腫瘤位置，才能以針管抽取組織，同時有一定風險，透過其新技術則可免除上述問題。盧稱，現已證明其技術在篩檢多種癌症有效，計及靈敏度及特異度，其在檢驗肝癌、大腸癌及肺癌的準確度分別為約0.98、1.0及0.9（0.5即為表現差、1.0即最準確）。

楊聖武表示，公司計劃目標在2025年以「FRAGMA」技術為基礎，推出檢測方案「Presight」以篩查肝癌和肺癌；計劃在2027年推出「Presight One」，目標以一個檢測可辨識逾10種癌症。Insighta每個檢測目標價格定為不超過200美元，盧煜明稱，中國有10%人口為乙型肝炎帶菌者，有較高肝癌風險，故其中一個檢測目標為肝癌。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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