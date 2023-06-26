CNN：美情報月中已知瓦格納圖謀

美國有線新聞網絡（CNN）報道，情報官員上周向被稱為「八人幫」（Gang of Eight）的8名有權聽取機密情報的國會領袖，簡報有關瓦格納集團在俄附近行動及裝備集結情况。一名西方情報官員和另一名消息人士向CNN稱，美國和西方情報官員都注意到有迹象表明普里戈任正為某種行動做準備，包括集結武器和彈藥。一名熟悉情報消息人士稱「這一切發生得太快」，很難看出普里戈任威脅俄軍的認真程度，其目的及究竟打算把部隊帶到哪裏。

《紐約時報》報道，美國情報官員近月追蹤並分析普里戈任與俄軍領導層之間不斷加深的敵意，並認為這是俄軍侵烏造成內部緊張局勢的明顯迹象，是俄國苦於為部隊提供充足補給的結果。

《華盛頓郵報》引述官員報道，促使普里戈任兵變的一個關鍵，是本月10日俄軍下令所有在烏作戰的「志願部隊」須在7月1日前跟國防部簽署合約。該命令沒點名提及瓦格納集團，但要收編接管瓦格納集團的含義很明確。

保持緘默免蹚渾水助普京

有別於當初俄軍侵烏前，美國情報機構今次對普里戈任的計劃保持緘默。《紐約時報》報道，美國官員認為若就此發表任何言論，普京或會指摘他們策劃政變，而官員亦無意幫助普京避免其支持度受挫。

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）