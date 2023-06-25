攻烏後勤樞紐陷落 俄補給重挫 牽連調動指揮決策 烏軍勢藉機反攻

頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）是俄羅斯南部聯邦管區的首府兼最大城市，既是俄軍南部軍區司令部所在，更是侵烏俄軍的指揮決策中心，對烏南前線和克里米亞而言也是關鍵後勤基地。瓦格納控制這座人口過百萬的軍事重鎮，將直接牽連在烏俄軍的調動和補給部署。

沿M-4公路北上揮軍莫斯科

瓦格納部隊昨日沿M-4公路幹線北上直指莫斯科，宣稱已打到頓河畔羅斯托夫至莫斯科環城公路之間約一半路線的沃羅涅日市（Voronezh）——這是俄軍補給線的其一公路和鐵路交通樞紐，甚至已到達俄羅斯空軍戰鬥訓練中心基地所在的利佩茨克（Lipetsk）。

俄軍目前在烏佔領範圍毗鄰的聯邦主體包括別爾哥羅德州、沃羅涅日州、羅斯托夫州和有大橋連接克里米亞的克拉斯諾達爾邊疆區。在俄軍補給依賴公路和鐵路下，因別爾哥羅德州的主要公路和鐵路通往烏方一直堅守的哈爾科夫市，故實際上公路主力補給只能依賴經過另外3個聯邦主體首府的M-4公路（見A1版地圖），鐵路情况也類似。

儘管普里戈任較早時強調瓦格納的行動不會損害俄軍在烏攻勢，例如佔領飛機場是要確保從這裏出發的飛機只轟炸烏克蘭而非其僱傭兵部隊，但隨着瓦格納控制所有通往烏克蘭俄佔區的補給路線節點，一些網上評論甚至形容在烏俄軍已淪為瓦格納的人質。

俄侵烏副指揮官：正中敵方下懷

侵烏俄軍「特別軍事行動」副指揮官蘇羅維金昨日敦促瓦格納部隊停止任何跟正規軍作對的行為，指此舉會正中「俄羅斯之敵」下懷，形容後者「一直等待我方國內政治局勢惡化」。俄羅斯國防部的聲明則指出，烏軍正集中兵力向巴赫穆特附近發動攻擊，以把握「普里戈任挑釁」的優勢。巴赫穆特是烏戰中最血腥的戰場，瓦格納部隊圍攻多月後近期才攻陷市中心。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）