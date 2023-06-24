明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

稱車長難查 巴士小巴工會歡迎運署查票

【明報專訊】運輸署下周一（26日）起將派人到巴士及小巴路線查票打擊違規使用二元乘車優惠，有巴士和小巴司機工會歡迎做法，相信對乘客具阻嚇作用，促請政府加強檢控違規者，而非僅要求補付車資。其中巴士工會指車長過往經常察覺有乘客濫用優惠，例如有年輕人和外傭使用長者八達通，惟要求查核身分有困難，查核亦會影響行車時間，未必獲乘客體諒。

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明形容「濫用情况非常明顯」，例如曾見有年輕人用長者八達通付車費，他要求對方展示長者卡，對方聲稱僅不小心，「話噚日陪阿媽覆診、同老人家飲茶，自己拍錯卡」，之後補交車資；也曾見外傭用長者八達通，甚至有長者一人持有3張長者八達通。

巴士工會指濫用明顯

小巴工會：司機無權要求示身分證

陳樹明說，車長處理上面對困難，例如若因查核乘客有否違規使用優惠而影響行車時間，乘客未必體諒，公司過往也傾向讓乘客補付車費了事。他認為由運輸署派員查票，做法不影響行車時間的話，對此表示歡迎。他強調政府須加強檢控，非僅要求違規者補付車資。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，據其觀察，紅色小巴濫用二元乘車優惠情况「不是好嚴重」，有些屋邨路線乘客多屬長者。他說小巴司機無權要求乘客出示身分證供核實年齡，亦有司機擔心要求查證的舉動會影響其人身安全，故認為運輸署查票屬好事，相信對乘客有阻嚇作用。

上 / 下一篇新聞