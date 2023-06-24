稱車長難查 巴士小巴工會歡迎運署查票

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明形容「濫用情况非常明顯」，例如曾見有年輕人用長者八達通付車費，他要求對方展示長者卡，對方聲稱僅不小心，「話噚日陪阿媽覆診、同老人家飲茶，自己拍錯卡」，之後補交車資；也曾見外傭用長者八達通，甚至有長者一人持有3張長者八達通。

巴士工會指濫用明顯

小巴工會：司機無權要求示身分證

陳樹明說，車長處理上面對困難，例如若因查核乘客有否違規使用優惠而影響行車時間，乘客未必體諒，公司過往也傾向讓乘客補付車費了事。他認為由運輸署派員查票，做法不影響行車時間的話，對此表示歡迎。他強調政府須加強檢控，非僅要求違規者補付車資。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，據其觀察，紅色小巴濫用二元乘車優惠情况「不是好嚴重」，有些屋邨路線乘客多屬長者。他說小巴司機無權要求乘客出示身分證供核實年齡，亦有司機擔心要求查證的舉動會影響其人身安全，故認為運輸署查票屬好事，相信對乘客有阻嚇作用。