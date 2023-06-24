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長車短搭未解 田北辰批「頭痛醫頭」 陳健波：補貼額設限可取 開支封頂可控

【明報專訊】運輸署昨宣布加強打擊濫用2元乘車優惠，惟未提出新措施解決「長車短搭」問題及檢討政策。身兼行政會議成員、曾促請政府檢視現行政策的立法會議員陳健波稱，坊間就2元乘車提出不同檢討建議，包括設定每人補貼額上限。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則建議政府修例，賦權所有公共交通工具職員若懷疑有人違規使用優惠，可查核其身分證，以加強執法。

2元優惠2027料251萬人受惠

2元乘車優惠合資格範圍由去年起下調至60歲或以上市民，2023/24年度補助開支估算約67億元，較2022/23年度約31億元大幅增加逾倍，估計至2027年受惠人數達251萬，較去年214萬人增加17%（見圖）。

近期有意見憂慮優惠造成龐大財政負擔。陳健波表示，2元優惠的合資格人數及所需開支持續上升，有需要檢討政策。他說坊間提出不同方案，而設資助額上限的建議有可取之處。他舉例，如以每人每月資助300元、一年3600元為上限，以250萬人受惠計算，一年開支近100億元可封頂及可控，不會變成無限財政負擔。開支設限額也可減低「道德風險」，長者不會借卡給別人使用，也可減少長者「長車短搭」情况，因長者搭車時會先考慮長車票價。

陳又提到，不少60至65歲市民仍有工作，坊間有人提出可為他們提供半價而非2元優惠。他說，合資格市民將陸續改用「樂悠卡」使用乘車優惠，政府將來可透過大數據分析每名長者的乘車資料，例如次數和金額等，同時加強打擊濫用優惠，之後便可知道真正合資格的人數和開支，均有助政府預算未來開支及檢視政策。

實政圓桌立法會議員田北辰批評政府今次單純打擊濫用，不從根本改革2元優惠政策是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」、「為做而做交功課」。他再次建議政府將「2元」優惠改為「二折」，屆時受惠者會自行決定乘搭長途或短途車，解決「長車短搭」問題。

狄志遠：設限與目標背道而馳

民建聯陳恒鑌認為，數字顯示2元優惠造成每年過百億元開支是「言過於實」，強調僅佔政府福利開支小部分，不應因為有人濫用而過度批評。社福界議員狄志遠認為2元乘車優惠旨在鼓勵長者外出，設限額或減少優惠皆與目標背道而馳，做法「無謂」。

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