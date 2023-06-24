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打擊違規2元乘車 全港查票兩月 運署聯營辦商每日巡查 視案情交警跟進檢控

【明報專訊】運輸署昨日公布，下周一（26日）起會與各公共交通營辦商展開聯合行動，打擊違規使用2元乘車優惠，運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員將組成三人小隊，在全港專營巴士及小巴路線、渡輪線查票，「幾乎每日」巡查，為期至少兩個月。運輸署承認過往個案一般只要補回差價便放行，今次行動如遇違規，會「視乎案情」轉交警方跟進或檢控。有議員表示，小巴及巴士等不如港鐵般職員獲賦權可即時發罰款告票，令行動可打擊濫用的成效成疑，阻嚇力有限，認為政府刻意高姿態巡查只是「無牙老虎」。消息人士稱，政府在打擊行動後會檢視2元乘車政策推行情况，以待明年初財政預算案時評估相關開支對政府長遠財政負擔的影響，並檢視2元乘車資助安排。

消息：明年評估財政負擔 檢視資助

警方昨回覆查詢稱，會一如既往與各個部門保持聯繫，並按實際情况採取跟進行動，依法處理。九巴及龍運、城巴新巴、港九小輪、新渡輪及電車均稱會積極配合政府打擊工作。港鐵重申明日（25日）起違規使用優惠及逃票的罰款會調高，「重鐵」附加費由500元增至1000元，輕鐵及港鐵巴士附加費由290元增至370元。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲說，港鐵本周起已加強巡查，不定時於不同車站查票，若有人違規，會即時要求他們繳交附加費，如發現多次違規者，會考慮檢控並轉交政府部門跟進，日後將會繼續加強宣傳教育工作。

職員可要求乘客示身分證

未必可如過往補錢了事

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍表示，不論繁忙或非繁忙時段、晚間及假日均會有行動，相關專營巴士和渡輪公司職員將身穿制服，小巴職員沒制服也會戴上職員證，如懷疑乘客可能違規使用優惠，會由交通營辦商職員負責要求對方出示身分證、八達通或樂悠卡資料核對，呼籲市民配合。

據政府上月回覆立法會，過去3年港鐵共提出23宗相關檢控，專營巴士共兩宗個案轉交警方跟進（見表1）。李萃珍稱，過去3年運輸署與交通營辦商採取打擊行動，每年找到約100至200宗個案，惟以往找出個案時，一般只要求補回車費差價便放行，而今次行動則獲警方全力支持，會「視乎案情」將個案交警方跟進、調查或檢控，強調今次打擊行動最主要目的是提高阻嚇作用，重申違規者一經定罪最高可判監。至於整個行動涉及的人手及經費，李稱不便透露。

僅港鐵有權發告票

張欣宇：阻嚇有限 倡統一罰則

目前各公共交通營辦商處理乘客少付車資的法例不同，罰則亦各異（見表2）。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇稱，目前僅港鐵獲法例賦權向濫用優惠的乘客即場發告票追收附加費，其他交通營辦商則沒有，只可轉交警方跟進，檢控門檻及成本高，在現有框架下，即使加強打擊，濫用優惠者即使有後果也「既不嚴重，又非即時」，阻嚇力有限，建議當局盡快修例，且應統一所有交通工具的相關罰則。對於會否修例及推新政策賦權其他交通營辦商打擊濫用，李萃珍稱現階段重點是打擊濫用，當局會視乎行動成效，再檢討法例及政策。

陳恒鑌信有用 倡派便衣巡查

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，高調公開執法有一定阻嚇作用，「貪小便宜的人應該會醒水」，但質疑行動僅維持兩個月，效果有限，促請當局持續巡查。他認為每當發現違例個案便應檢控，向公眾傳遞清晰信息，另建議派便衣人員巡查。

田北辰：司機位旁難「企多個人」　質疑職員監察是否可行

身兼行政會議成員的立法會議員陳健波說，以小巴為例，去年全年只發現1宗懷疑濫用個案是「匪夷所思」，相信如果能提高檢控比率，才有阻嚇力。實政圓桌立法會議員田北辰認為，小巴及巴士司機位旁難再「企多個人」，質疑由司機以外的職員監察乘客付車資是否可行，建議當局強制使用2元乘車優惠的市民主動向司機展示樂悠卡及證明文件。

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相關字詞﹕樂悠卡 2元乘車優惠

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