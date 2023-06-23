老師派20學生 溫習材料似試卷 新界喇沙全級重考英文

教育局昨回覆稱，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長，並展開調查；局方稱會繼續跟進事件，審視有關調查結果，如發現教師涉及違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

「中三生」向本報投訴 斥教師損操守

本報周三（21日）接獲署名「新界喇沙中學一群中三學生」的信，指該校3名副校長及部分教師在上周五（16日）生物科考試完結後突然進入考場，其中一名副校長持咪高峰向全體中三生宣布，因部分學生的溫習材料與英文閱讀卷題目相似，決定取消該試卷以保公平，並於6月21日重考，又要求學生不要討論事件。

信件形容不少學生即場嘩然，事後議論紛紛，有人稱其英文教師考試前夕透露有關試卷內容。信件指是次考試成績影響升中四選科，故非常認真應試，承受很大壓力，又認為該教師損害專業操守，強烈要求「學校領導」嚴肅處理及調查事件。

評卷發現有人答題「異於日常」 校方：已設專組跟進

本報周三向校方查詢，獲安排由兩名副校長昨回應，法團校董會亦發新聞稿（見表），稱中三級英文科教師評卷時發現有學生答題「異於日常表現」，考試組教師接觸相關學生後，發現其部分學習材料與試卷內容相似。校董會稱學校知悉事件後，即時通知危機處理小組跟進，商討後決定安排重考，確保全級成績公平；於6月16日上午向中三生解釋重考原因，並即時發信通知家長。

副校：涉事者任教非精英班 已約見

負責該校教務及考試的副校長蔡仁欽向本報表示，校方曾討論不同處理方法，但認為由於涉及選科，重考對學生最公平；強調有向學生交代因由，並提及如有疑問可向班主任及副校長查詢。他稱涉事教師16日正於內地參加考察，曾致電她確認有關學習材料，回港後已隨即約見。他說，重考試卷由英文科主任擬定，傳閱後交校長及副校長查看。

被問到教師泄露試題的動機，負責該校外務的副校長盧國輝說，涉事教師任教的不屬精英班，她會面時有向校方「表述」，惟盧稱「不是我哋呢個層次去處理，要由校董會判斷」。兩人說校方重視事件，形容是嚴肅及快速跟進處理。

朱國強：料發警告信 辭退看初犯否

立法會教育界議員朱國強表示，一般情况有可能發警告信，會否辭退需視乎嚴重程度及是否初犯，「一般如果唔係太嚴重，老師第一次教（書）都應該畀機會」，他指學校對教學及試卷安排應有「完美指引」，如有不足，建議列明工作紙不可以與試題太相似。

明報記者