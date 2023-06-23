「富洋燒烤」小有名氣 2樓K房密閉「沒法跳窗逃離」

在場搜救人員向「澎湃新聞」表示，爆炸後現場濃煙很大，許多人從燒烤店被抬出時已經沒有意識、渾身癱軟，目測其中一些人燒傷並不嚴重。一名去過該店的市民稱，燒烤店1樓為大廳客座，2樓是包廂KTV（卡拉OK）。有目擊者和附近商家回憶，燒烤店內兩名服務員在爆炸後跑出並摔倒，遍地玻璃碎。

杭州媒體「橙柿互動」引述當地人劉女士憶述，「1樓的煤氣罐（石油氣罐）煤氣（石油氣）泄漏爆炸，引起了2樓的燃氣管道（天然氣管道）二次爆炸，據說2樓一個（人）也沒出來，都是後面被救出來的」，「消防樓梯（後樓梯）和通往1樓的樓梯都炸沒了，後面起火了」，「2樓是KTV包間，密閉的，所以也沒辦法跳窗逃離」。

民族南街聚集了多間餐飲店，前晚發生爆炸後，除了所涉大廈撤離住客，整條街的商舖昨日幾乎全部暫時關閉，僅一間藥店還在營業。據工商資料的服務平台顯示，富洋燒烤一中店成立於2011年5月11日，經營者姓馬，名下擁有9間公司，身家逾千萬元人民幣；事故發生後，該燒烤店在平台顯示已被註銷。

政府人員：全市機關被通知上班

另一家富洋燒烤分店的工作人員昨表示，爆炸案發生後，銀川全市對燒烤店作大排查，已暫停營業。有當地政府人員透露，昨日「全市機關單位都被通知下午上班了，應該是要開始整改的大動作了」。