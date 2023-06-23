漏氣自行換閥 燒烤店爆炸31死 寧夏最嚴重安全事故拘9人 習指示全面排查

【明報專訊】內地端午假期前夕，寧夏回族自治區首府銀川市中心城區民族南街一家連鎖燒烤店周三晚上發生大爆炸，正值晚市客滿時段，造成31人死亡、7人受傷，死者包括聚餐中學生和居民。警方初步調查懷疑是石油氣罐泄漏、店員違規處理引致意外，扣查店東等9人。國家主席習近平對事故作指示，要求做好善後和全面排查風險。
銀川市長鞠躬致歉 全市大整治一月
銀川市政府昨晚開記者會，首先現場集體默哀，市長陶少華代表市委市政府向遇難者家屬、傷者和市民鞠躬致歉，他指這次是寧夏多年來最嚴重的安全事故，代價極為慘重、教訓極其沉痛，「我們深表痛心、深感內疚」。
事發前晚8時40分許，肇事「富洋燒烤」店位於銀川市興慶區民族南街居民區，內地媒體引述現場消息指首先是1樓爆炸起火，幾分鐘後引發2樓爆炸，兩次猛烈爆炸導致整棟樓嚴重受損，火警在約9時20分被撲滅，消防隨後入火場搜尋，發現多名死者。「澎湃新聞」引述目擊者稱不少死者表面沒燒傷痕迹，有參與救援的知情者表示他們是窒息致死。
樓梯被堵 消防要拆窗救人 救援者料不少人窒息死
救援行動截至昨日凌晨4時結束。銀川市消防救援支隊長陳建民表示，事發建築是住宅小區外圍的兩層高商舖，爆炸導致一部分牆身倒塌，1至2層樓梯被倒塌的建築物等物件封堵，搜救人員要破拆窗戶進入2樓搜救。受傷7人中，1人危殆、2人中度燒傷、2人輕傷、2人被玻璃割傷。
由於涉及「敏感」的民族地區、事故傷亡慘重，當局直至初步查明事件性質，隔天上午10時多才通報事件。銀川公安局在通報中披露，根據公安、消防部門詢問筆錄，致電報警者馮紅娟（燒烤店員工）和馬成軍（燒烤店廚房師傅）反映，爆炸前一小時左右聞到有氣體泄漏，發現石油氣罐閥門壞了，就讓李志翔（燒烤店廚房燒烤主管）去買閥門，回來後在更換閥門過程中發生了爆炸。
官方昨稍後再通報，警方已拘留事故中的燒烤店長、股東和工作人員等9人，並凍結其資產；事發後，已緊急把燒烤店附近兩棟住宅樓宇共64戶109名居民疏散安置到周邊酒店，指派專人做好情緒安撫工作。
不安全使用燃氣被認為是今次肇事主因。河北省某消防隊大隊長昨回覆本報查詢表示，一般石油氣罐發生氣體泄漏至一定程度後，遇到明火或靜電就會引發爆炸，還會造成附近石油氣罐和其他爆炸物「殉爆」（爆炸物爆炸後激發另一爆炸物爆炸）。他說，當時燒烤店正在營業，桌上的飯菜、後廚油鍋，都有可能造成火勢蔓延。
消防隊長：氣罐若改裝 閥門易壞
該名隊長指出，若發現燃氣泄漏，首先應疏散現場的人，關閉燃氣閥門和總電掣，防止現場所有電器（包括手機、門鈴等）使用。他續稱，一般來說，石油氣罐閥門不會輕易損壞，但有些不法分子回收使用時間較長的石油氣罐、改裝後再發售，這種氣罐閥門容易損壞，可能引發事故；且更換石油氣罐閥門需要一定專業知識，並對環境有一定要求，遇到此類事故時不建議自行處理，應通知消防人員。
店員一小時前聞到氣體 應急部門：早達爆炸程度
《南方都市報》引述應急部門人員指出，新修訂的《安全生產法》明確規定餐飲行業使用燃氣的，應當安裝可燃氣體報警裝置。該人員指石油氣比空氣重，如果人能聞到，說明濃度非常高，屋內下方三分之一左右已充滿可燃氣體。燒烤店員一小時前就聞到氣體泄漏，實際上該店石油氣濃度早就達到爆炸程度。
新華社報道，國家主席習近平昨對事故作出指示，要求全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。習近平稱當前正值端午假期，各地區和有關部門要牢固樹立安全發展理念，盯緊苗頭隱患，全面排查風險。他要求近期有關部門要開展一次安全生產風險專項整治。據指示，應急管理部聯合住建部、國家衛健委、市監總局派出工作組趕赴銀川現場。銀川宣布即日起，全市開展為期一個月的安全生產大排查大整治專項行動，全市圖書館昨起也閉館，做房屋結構質量檢查。
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