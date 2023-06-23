漏氣自行換閥 燒烤店爆炸31死 寧夏最嚴重安全事故拘9人 習指示全面排查

銀川市長鞠躬致歉 全市大整治一月

銀川市政府昨晚開記者會，首先現場集體默哀，市長陶少華代表市委市政府向遇難者家屬、傷者和市民鞠躬致歉，他指這次是寧夏多年來最嚴重的安全事故，代價極為慘重、教訓極其沉痛，「我們深表痛心、深感內疚」。

事發前晚8時40分許，肇事「富洋燒烤」店位於銀川市興慶區民族南街居民區，內地媒體引述現場消息指首先是1樓爆炸起火，幾分鐘後引發2樓爆炸，兩次猛烈爆炸導致整棟樓嚴重受損，火警在約9時20分被撲滅，消防隨後入火場搜尋，發現多名死者。「澎湃新聞」引述目擊者稱不少死者表面沒燒傷痕迹，有參與救援的知情者表示他們是窒息致死。

樓梯被堵 消防要拆窗救人 救援者料不少人窒息死

救援行動截至昨日凌晨4時結束。銀川市消防救援支隊長陳建民表示，事發建築是住宅小區外圍的兩層高商舖，爆炸導致一部分牆身倒塌，1至2層樓梯被倒塌的建築物等物件封堵，搜救人員要破拆窗戶進入2樓搜救。受傷7人中，1人危殆、2人中度燒傷、2人輕傷、2人被玻璃割傷。

由於涉及「敏感」的民族地區、事故傷亡慘重，當局直至初步查明事件性質，隔天上午10時多才通報事件。銀川公安局在通報中披露，根據公安、消防部門詢問筆錄，致電報警者馮紅娟（燒烤店員工）和馬成軍（燒烤店廚房師傅）反映，爆炸前一小時左右聞到有氣體泄漏，發現石油氣罐閥門壞了，就讓李志翔（燒烤店廚房燒烤主管）去買閥門，回來後在更換閥門過程中發生了爆炸。

官方昨稍後再通報，警方已拘留事故中的燒烤店長、股東和工作人員等9人，並凍結其資產；事發後，已緊急把燒烤店附近兩棟住宅樓宇共64戶109名居民疏散安置到周邊酒店，指派專人做好情緒安撫工作。

不安全使用燃氣被認為是今次肇事主因。河北省某消防隊大隊長昨回覆本報查詢表示，一般石油氣罐發生氣體泄漏至一定程度後，遇到明火或靜電就會引發爆炸，還會造成附近石油氣罐和其他爆炸物「殉爆」（爆炸物爆炸後激發另一爆炸物爆炸）。他說，當時燒烤店正在營業，桌上的飯菜、後廚油鍋，都有可能造成火勢蔓延。

消防隊長：氣罐若改裝 閥門易壞

該名隊長指出，若發現燃氣泄漏，首先應疏散現場的人，關閉燃氣閥門和總電掣，防止現場所有電器（包括手機、門鈴等）使用。他續稱，一般來說，石油氣罐閥門不會輕易損壞，但有些不法分子回收使用時間較長的石油氣罐、改裝後再發售，這種氣罐閥門容易損壞，可能引發事故；且更換石油氣罐閥門需要一定專業知識，並對環境有一定要求，遇到此類事故時不建議自行處理，應通知消防人員。

店員一小時前聞到氣體 應急部門：早達爆炸程度

《南方都市報》引述應急部門人員指出，新修訂的《安全生產法》明確規定餐飲行業使用燃氣的，應當安裝可燃氣體報警裝置。該人員指石油氣比空氣重，如果人能聞到，說明濃度非常高，屋內下方三分之一左右已充滿可燃氣體。燒烤店員一小時前就聞到氣體泄漏，實際上該店石油氣濃度早就達到爆炸程度。

新華社報道，國家主席習近平昨對事故作出指示，要求全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。習近平稱當前正值端午假期，各地區和有關部門要牢固樹立安全發展理念，盯緊苗頭隱患，全面排查風險。他要求近期有關部門要開展一次安全生產風險專項整治。據指示，應急管理部聯合住建部、國家衛健委、市監總局派出工作組趕赴銀川現場。銀川宣布即日起，全市開展為期一個月的安全生產大排查大整治專項行動，全市圖書館昨起也閉館，做房屋結構質量檢查。

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