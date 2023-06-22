潛水器現場響敲擊 今死線盼奇蹟 美加法英馳援 搜救潛賞鐵達尼富豪團

聲納每30分鐘測得水下噪音

美國《滾石》（Rolling Stone）雜誌周二引述發給美國國土安全部高層的電郵顯示，配備聲納浮標的加拿大P-8「海神」巡邏機，在「泰坦」號失蹤海域每半小時偵測到「撞擊聲」（banging），在4小時後部署額外的聲納儀，依然偵測到撞擊聲，但未提及敲擊聲是何時偵測到，也沒說明什麼原因造成撞擊聲。電郵內容稱，聯合救援協調中心正努力透過合作的組織，找來水下遙控潛水器協助搜索。周二晚發給國土安全部高層的更新電郵稱，「聽到了額外的聲音反饋，這將有助於引導水面設備，並表明仍有倖存者的希望」。

《滾石》報道，旅遊及研究組織「探險家協會」（Explorer Society）主席周二下午發出電郵稱，據報當地時間周二凌晨2時，聲納在搜索現場偵測到撞擊聲，這意味潛水器內船員可能還活着，並發出信號。美國有線電視新聞網絡（CNN）也引述美國政府備忘報道，初步偵測到撞擊聲後4小時再聽到聲音，但第二次探測到的聲音沒被描述為撞擊聲。

美國海岸防衛隊香港時間周三下午12時18分在Twitter發文，證實加拿大一架P-3偵察機在搜索區偵測到水中「噪音」，於是遙控潛水器改往附近搜尋聲音來源，但未有發現。

深海三大災難：破裂火災纏繞

事發位置屬於美國麻省對開海域。美國海岸防衛隊周二表示，與加拿大海岸防衛隊的船和飛機已搜索逾2萬平方公里的海域範圍。美國海軍已派出名為Fadoss的深海打撈系統馳援，預計當地時間周二抵達。Fadoss能提供高達2.72萬公斤的深海起重能力，足以吊起重約1萬公斤的「泰坦」號。法國海洋開發研究院（Ifremer）表示，法國一艘配備深海潛水機器人的研究船，應美國海軍要求往搜索區域，當地時間周三晚抵達。加拿大軍艦HMCS Glace Bay也正前往現場，提供一支專門從事潛水醫學的醫療小組及一個可載6人的高壓加壓艙，預計周四中午到達。

曾4次前往「鐵達尼」號殘骸位置的加拿大探險家麥金尼斯（Joe MacInnis）周二受訪稱，「泰坦」號可能經歷了深海三大災難之一：船身破裂、火災或被纏繞。倘船身內爆將是災難性的，乘客不可能生還，其餘兩種情况則還有機會處理。

高壓漆黑難救 落入海溝難尋

倫敦大學學院海洋工程教授格雷格（Alistair Greig）表示，沒有通訊下，在浩瀚的大西洋尋找如貨車般大小的潛水器極具挑戰。若潛水器被困在海底，救援將非常困難，因為現場水壓極高，加上超過3000米深的海底漆黑一片。研究「鐵達尼」號的專家馬特林（Tim Matlin）亦表示，要實行潛水器對潛水器的救援幾乎不可能。目前只有少數潛水器能深潛至「鐵達尼」號殘骸處，即使能夠到達，潛水器也不具足夠動力將「泰坦」號拉上海面。英國法醫地質學家普林格爾（Jamie Pringle）指出，若「泰坦」號落入海底山谷則很難被發現，要在僅餘數十小時內找到它並不太可能。

（法新社/路透社/衛報/滾石雜誌/BBC）

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