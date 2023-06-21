先擴人才清單 下月人力諮詢 孫玉菡：行業缺人「等唔到」

會計界質疑無諮詢專業團體 孫：有諮詢商會

會計師未被納入清單，民建聯會計界議員黃俊碩質疑當局沒諮詢香港會計師公會了解缺人情况。孫玉菡稱，很多金融專才均有會計背景，故諮詢會員較多的一般商會如廠商會等。本身是香港註冊中醫學會會長的選委界議員陳永光則說本地中醫夠人，不理解中醫為何被納入清單，而大學課程學位卻削減。

政府統計處昨公布數據，今年3月與去年同期比較，私營機構總就業人數升1.5%，即增39,300人；職位空缺則大增45%至77,750個，其中以教育業佔7990個最多，其次為「運輸、倉庫、郵政及速遞服務業」7440個。

政府去年底展開一系列「搶人才」措施，目標每年吸引3.5萬人才來港。特首李家超昨出席一個論壇致辭時稱，計劃至今半年接獲8.4萬宗申請，已批出4.9萬宗，形容已達標，至年底有望翻倍，顯示香港有吸引力。