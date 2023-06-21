經濟表現挫 港競爭力第7跌兩位 政府歸咎疫情 學者：全世界都發生非原因

李兆波：控疫過嚴是錯誤

《世界競爭力年報》是以「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」和「基礎建設」4個大項評比全球64個地區的競爭力，而4個大項下再有20個細項評分，以分析地區競爭力。在整體排名中，丹麥蟬聯首位，而頭10位中，新加坡、台灣及香港上榜（見表）。

就業排名急跌 GDP增長包尾

新聞自由民主人口增長「弱項」

香港排名較去年下跌兩位，報告指原因是「經濟表現」評分下滑，由去年第15位跌至36位。報告分析香港「經濟表現」的分項評分，指香港的本地經濟和就業排名「急劇下跌」至第56位和45位。

報告再按類別細項評分，香港有多個細項如貨物輸出、消費稅率、資本市場和能源强度，在64地區中都名列榜首，被視為「強項」。不過，香港的本地生產總值增長和人均生產總值增長的細項均排行第64位榜尾；新聞自由被評為第55位低位；民主指數排53位；人口增長排62位，同被報告列為「弱項」。

港府發言人回應稱，去年疫情影響經濟，導致評分中的「經濟表現」排名下跌，而隨着香港復常，今年香港經濟會有顯著改善，而新一屆特區政府上任後，推出「搶人才」、「搶企業」策略，各項工作都取得良好進展。

莊太量：信通關後經濟持續改善

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，報告顯示香港排名趨勢向下，縱使政府强調本港在全球排名前十，但政府在營商上「要再做好點」，例如推廣「電子化」服務。他舉例，現時政府處理商戶申請牌照事宜仍沿用傳統人手檢查方法，對商界而言「每一秒都是錢」，故政府做事步驟不應官僚。本港的公共財政排名同樣下跌，李認為歸根究柢是政府財赤，本港股市和樓市低迷及移民人數增加，令政府稅收減少。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量對香港排名回升有信心，他說隨着本港勞動力和資金反彈，相信通關後的經濟會持續改善。被問到政治因素是否導致香港排名下跌的原因，他說若此屬實，則表示有人想「唱衰香港」。他覺得現時政府效率較以前好，社會亦更穩定。

另外，國際航空運輸研究機構Skytrax昨公布2023全球最佳航空公司排名，國泰航空排名第8，比去年躍升8位。最新排名三甲依次為新加坡航空、卡塔爾航空和全日空。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676