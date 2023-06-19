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粉色靈堂送別 逾百親友弔唁 蔡天鳳今出殯

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳2月遭謀殺碎屍，昨日在大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，今晨出殯，大殮後靈柩奉移寶蓮禪寺火化。大批親友前來弔唁，靈堂佈置以蔡天鳳生前最愛的粉紅色為主調，並放滿其照片。據了解，家屬於4月領回遺體，丈夫Chris知道妻子愛美，委託海外公司透過3D打印技術修復遺體，包括重塑妻子頭顱和容貌，過程中亦有內地專家協助；喪禮花費逾300萬元，遺體修復工程佔約200萬元。

3D打印修復遺體 丈夫花牌寫「一生最愛」

家屬昨安排於大圍寶福紀念館地下寶福堂為蔡天鳳設靈，蔡母「五姐」、丈夫Chris帶同兩名子女於約下午3時乘車到場。先後有最少10輛旅遊巴接載大批親友到場，一度有過百人沿悠安街排長龍至下城門道。其間多名警員維持秩序。

葬禮不對外開放，昨午4時起，親友進入靈堂時均須出示譚家發出的短訊「邀請函」。入場通道垂掛粉紅色布幕，門外兩側擺放了兩幅配以金色畫框的蔡天鳳巨型彩色照片。多名親友送花牌致哀，包括歌手郭富城與妻子方媛、藝人蔡一智夫婦及無綫電視高層樂易玲。

據本報獲得的照片，靈堂內佈置同樣以粉紅色為主，靈堂兩側放滿鮮花、花牌和蔡天鳳生前的彩色照片，中央橫匾寫上「永遠懷念」，並以蔡天鳳生前為法國時尚雜誌L'Officiel拍攝的封面照為遺照，遺照前擺放了父母、家翁家姑和子女的4個心形花牌，其中丈夫Chris的花牌印上「天鳳愛妻 一生最愛」8字。走廊擺滿鮮花、照片和花牌。有桌子提供小食給親友享用。

親友盼見最後一面 臨時開放瞻仰

數名到場親友均稱不設瞻仰遺容環節，但據指因太多親友希望見蔡天鳳最後一面，最終臨時開放給親友瞻仰。喪禮採佛教形式，有寶蓮寺法師帶同大批用品入內。傍晚有儀式於正門進行，傳出打齋聲音，多名工作人員搬了3塊白板和移動車輛遮擋。

相關字詞﹕蔡天鳳碎屍案 蔡天鳳

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