布林肯訪華首場會談 雙方稱坦誠有建設性 中美允保持高層交往 研增航班

昨與秦剛會談5小時 外媒：今或晤習

布林肯據報今日將與中共政治局委員、中央外事辦主任王毅會面，英國《獨立報》及彭博社更指他今日可能獲國家主席習近平接見。「澎湃新聞」引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，布林肯訪華談不上是「破冰」，只能說是中美願意結束前段時間的僵冷狀態，繼續推進高層互動。

「央視新聞客戶端」昨深夜報道，會晤時，秦剛表示，當前中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。希望雙方應不折不扣落實習近平主席和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

同意推進聯合工作組磋商人文交流

秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出明確要求。秦剛指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

報道指雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通；雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作；雙方同意保持高層交往、同意繼續推進中美關係指導原則磋商、同意繼續推進中美聯合工作組磋商、同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班作積極探討等。

秦提對台立場 美卿提跨國問題合作

會晤後，美國國務院官網刊出發言人米勒（Matthew Miller）的聲明指美中舉行了坦誠、實質和建設性的會晤；布林肯強調外交的重要，並希望在所有問題上保持開放的溝通渠道，以減少誤解和誤判風險。

聲明稱布林肯提出了一些美方關切的問題，以及在利益一致的情况下，美方與中國就共同的跨國問題探索合作可能；聲明稱雙方都認為促進中美兩國人民交流的重要；布林肯邀請秦剛赴華盛頓繼續商談，雙方同意在合適時間互訪。央視亦報道秦剛願意訪美。

布林肯的專機昨早約7時半抵達北京，美國駐華大使伯恩斯及中國外交部北美大洋洲司司長楊濤到場迎接。布林肯抵埗前，美國國務院網站首頁背景圖片更換為中國街景，並刊登了介紹布林肯訪華的文章。

綜合路透社、法新社、央視新聞報道，布林肯在釣魚台國賓館與迎接他的秦剛握手，秦剛用英文與布林肯寒暄。之後二人在中美國旗前合照，並在落座後開始會談。負責東亞和太平洋事務的美國助理國務卿康達和美國駐華大使伯恩斯分別坐在布林肯左右。中國外交部部長助理、發言人華春瑩則坐在秦剛左邊。

內地社交平台微博上，有關布林肯訪華的多個話題詞條昨衝上熱搜。華春瑩昨午3時06分在Twitter發文稱期望此次會面能讓中美關係，回到兩國元首在峇里島會晤時達成的共識。除秦剛外，美聯社稱，布林肯今天將與王毅會面。英國《獨立報》則引述美國官員指布林肯可能會在今日獲習近平接見。

中國外交部發言人汪文斌日前稱，在布林肯訪京期間，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益；強調美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係。美方則已表明，不預期此行會為美中關係帶來重大突破，首要任務是重新建立高層級溝通渠道，尤其是兩軍之間的直接溝通，以避免美中衝突。布林肯原本計劃2月訪華，後因「氣球事件」擱置。布林肯今次結束訪華行程後，會轉往英國訪問，屆時他將出席烏克蘭復興會議。

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