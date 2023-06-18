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伴思覺失調子20載 爭氣自救克服激氣

【明報專訊】19年前，Wally（化名）的兒子突然拆掉房間牆壁，情緒失控下更「撼頭埋衣櫃」，求醫下確診思覺失調。近20年來，兒子數次因病情穩定自行斷藥，令病情反覆，Wally每次都「好激氣」。不過Wally沒有放棄，退休後自行報讀精神健康課程，又積極參與家屬組織，與其他家屬分享知識，更與家屬向醫管局爭取引入新藥，貫徹他對兒子患病的態度：「要爭氣自救。」

子屢自行斷藥 參與家屬組織覓支援

71歲退休消防員Wally憶述，當年一家住公屋，3名子女的房間是板間房。一天，當時19歲的次子無故用槌子等裝修工具拆了板間房。家人詢間時，兒子突然情緒失控，「撼個頭落衣櫃，撼爛了玻璃，𠝹傷了手」。幼女發現哥哥精神出現問題，立刻上網找資料。輾轉下Wally接觸到當時不太為人熟悉的精神科外展服務，醫生護士亦很快上門家訪，轉介兒子到政府精神科中心治療。後來為了更合適的藥物，Wally又找了私家醫生替兒子治病。

10多年來，兒子數次因病情穩定自行斷藥，導致復發，令Wally「好激氣」。每次復發，兒子便會失眠、感到天旋地轉甚至言行錯亂。Wally也無能為力，只能勸兒子好好「爭氣」。疫情前的一次復發，令Wally決定每3個月花費數千元幫兒子轉用長效針劑，減低斷藥風險。

退休續讀相關課程 盼助同路人

照顧之路崎嶇，Wally「爭氣自救」的心態讓他積極參與家屬組織，盡力為兒子整合最多的照顧資源，5年前亦開始報讀精神健康課程。早期在公立醫院求醫，讓他認識了一些家屬支援團體，機緣巧合下又接觸了更多關注團體，令他多年來能與其他家屬交流照顧心得、分擔壓力。他笑說自己大半朋友都來自家屬組織。

年過七十，縱使兒子病情穩定，Wally沒有停下腳步，繼續報讀精神健康相關課程，如「正向心理學」、「精神急救班」等，支援其他家屬。而Wally最自豪的，便是曾和其他家屬與醫管局高層開會，要求將一種精神科藥物納入藥物名冊，令患者用較便宜的價錢購藥。幾經爭取，藥物最終獲批，「有人話我哋嘥氣，但靠一味堅持，最終成功了，哈哈！」

喜爭得醫局引新藥 喜兒請吃早餐

兒子以往病情穩定時也有工作。他喜歡駕車，當過司機，也做過外賣速遞。現在，他找了份室內賽車教練的正職。被問及照顧兒子的動力，Wally說兒子雖有工作，但以前吃早餐都是由父親付錢，最近兒子卻意外請了Wally吃早餐。一份早餐，已是Wally的快樂來源。父母多望子成龍，Wally的父親節願望則很簡單：「不要說成家立室，可能太遠了，起碼自己可以照顧到自己，自力更生，我都很開心。」

明報記者 梁彥諾

（父親節．特寫）

相關字詞﹕爸爸 思覺失調 父親節

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