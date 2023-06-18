難帶女如廁難融入家長 「盼單親爸辛酸被看見」

家長群組媽媽主導 難找人談湊仔

洪爸說，小朋友人有三急「話嚟就嚟」，有次未找到姨姨幫忙，他又不放心當時年幼的女兒自行上廁所，情急下抱着女兒入男廁，至今猶記得女兒看見「一排男人企喺度」一臉徬徨的情景，當下已知此舉或已傷害女兒，令她留下陰影，事後回想後悔又心痛。

有次接女兒放學，洪爸被其他家長排擠的經歷亦印象深刻。女兒當時在前方與同學玩耍，一眾媽媽在後方討論得興高采烈，他不好意思加入，只能默不作聲尾隨，到聚腳地點打算坐下與家長同桌，卻被在座媽媽一句「無你份喎」拋窒，洪爸當時「有啲hurt（傷心）」，只能苦笑下離座。

洪爸說，父親節除希望女兒身體健康，亦希望如他一般不擅辭令的「單親」爸爸的辛酸和無助也可被人看見，「想搵人問吓，但無人可問，呢樣係最難受」。

（父親節．特寫）