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昔製模型啟蒙 造就機電署父女兵

【明報專訊】機場是不少旅行的起點，亦可以成為職業生涯的第一步。機電工程署見習工程師蔡樂晴6歲時與父母坐飛機去旅行，發現跑道上有不同顏色的燈光。現為機電署總技術主任的爸爸蔡建偉當年為幫助樂晴理解，回家後特意製作跑道模型。受爸爸啟蒙的樂晴長大後不但修讀工程學，更跟隨爸爸腳步加入機電署，二人經常一起上下班，父親恍如回到接送女兒上學的光景。

樂晴說，6歲時與父母坐飛機去旅行，起飛時她發現機場跑道上的燈光有不同顏色，便問父母原因。蔡父當時正負責跑道燈保養，不但能即時解答，回家後還特意用卡紙製作跑道模型，再貼上不同顏色的熒光貼紙模擬燈光，解釋標誌燈的用途。去年樂晴加入機電署後，曾實地到跑道學習電力供應，熟悉的場景令她憶起童年趣事，「返屋企後有同爸爸睇多次個模型！」

蔡父不但啟蒙樂晴，也引領女兒走入工程界。樂晴說，當年父親會陪她溫習，理科可獲得更多協助，成績也偏好，令她讀大學時選擇與理科相關的機電工程學。雖然蔡父稱沒有邀請女兒加入機電署，但父女連心下終成同事。蔡父說，得知女兒入選署方見習工程師訓練計劃一刻，即喚起自己當年剛入職的感覺。

修遙控車「結種」 今子隨父業

兩父女儘管在署內不同部門工作，但仍會一起上下班。樂晴笑說：「我諗番起細細個小學嘅時候，爸爸媽媽一齊嚟接我，就好似返到童年嘅時候。」回家途中與父親聊天時，樂晴會珍惜機會請教工作疑難，父親也樂於分享經驗，讓女兒學習更多。她補充，父女日常相處輕鬆，現在了解到父親工作時嚴謹的一面，加深了對父親的認識。

機電署還有一對「父子檔」。見習技術員文彥桓小學二年級時獲父親文景華贈送遙控車，可惜不久便壞掉，現為電氣督察的文父將其修理好。彥桓憶述：「一拆開，爸爸好快喺一堆電線同零件入面搵到壞咗嘅零件，但睇落好似冇分別，唔明白點解可以咁快搵到，所以我就好崇拜爸爸。」其後文父亦鼓勵兒子學習一門手藝，令彥桓參加署方的技術員訓練計劃。

今日父親節，樂晴日前受訪時親口向父親道謝：「爸爸父親節快樂，多謝你一直以來嘅栽培同鼓勵！」彥桓則祝願父親身體健康及事事順利。二人同指計劃買蛋糕慶祝父親節。

明報記者

（父親節．特寫）

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