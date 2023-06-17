院方披露孖胎生長不對稱 稱無意以「BB本身疾病好差」開脫

威院行政總監鍾健禮昨稱，早產嬰兒的疾病很複雜，嬰兒死亡有很多成因，院方已向家屬表示絕對無意逃避責任，「絕無一個意圖話因為BB本身疾病好差，就話我哋今次犯嘅錯誤係（同佢死亡）無關係」。

肺發育不成熟需插喉 心跳動不佳須強心藥

威院兒科部門主管馮麗華表示，涉事母親所懷的雙胞胎屬MCDA，在雙胞胎孕婦中屬較高風險一群。她說，是次事故的雙胞胎血液分配不平均，屬「比較複雜的懷孕」，醫護在孕期16周開始發現嬰兒生長不對稱，至周一（12日）發現其中一個胎兒心跳不正常，故決定在孕期27周緊急剖腹生產。她說，涉事嬰兒肺部發育不成熟，需插喉呼吸，並使用高濃度氧氣；心臟跳動功能未算很好，大動脈和肺動脈中間導管也「未生埋」，肺壓偏高，須使用強心藥幫助。

婦產醫生指併發症嚴重可胎死腹中

凌霄志向本報稱，一般而言，正常胚胎均有「羊膜」及「絨毛膜」兩層膜，後者隨孕期會生長成為胎盤。他解釋，約三成雙胞胎為單絨毛膜，其中MCDA約佔九成，而由於雙胞胎共用胎盤，兩名胎兒的血液循環系統因而互相連結，部分會因此出現「生長不對稱」、「雙胎輸血綜合症」等併發症。他說，上述併發症嚴重可致胎死腹中，繼而令到另一個胎兒有生命危險，故當其中一個胎兒心跳異常時，雙胞胎要一同早產出世，以讓兒科醫生救治。

兒科醫生：暫難判斷因斷藥死亡

仁安醫院兒科部門主管劉成志說，早產嬰因心、肺等器官發展不成熟，故有一定風險，一般而言，27周早產嬰「情况應該不算好差」，呼吸若趨穩定則無太大風險，惟因該名嬰兒心臟功能較差，故難判斷其病情。他說現階段難判斷嬰兒因斷藥50分鐘，還是其他器官問題導致死亡，詳細死因須留待驗屍報告、死因庭裁決方有定論。