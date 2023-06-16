議案大比數通過 歐議會籲歐盟制裁李家超 特首辦批抹黑國安法

歐盟代表批區會改制削民主特色

特首辦發言人回應，特首李家超帶領特區履行維護國家安全責任「天經地義、光明正大、理直氣壯」，批評歐洲政客抹黑國安法及香港實况，對此強烈不滿及嚴厲譴責。

歐洲議會在緊急質詢提出的動議中，呼籲歐盟理事會制裁特首李家超，以及其他打壓香港人權的香港及內地官員。動議同時提及，歐洲議會關注被控煽動顛覆罪的前支聯會主席何俊仁及副主席鄒幸彤，呼籲香港當局廢除國安法等。議案以483票贊成、9票反對、42票棄權通過。

西姆森發言時說，香港局勢持續惡化，並列舉區議會改制、修改《法律執業者條例》後高等法院拒絕英國御用大律師Tim Owen代表黎智英。西姆森說，歐盟響應聯合國呼籲香港廢除國安法及煽動罪。

民研：李支持率淨值首見負數

中大民調：李評分任內新高

另外，香港民意研究所昨公布李家超最新民望，調查於6月1日至8日以電話訪問1005名年滿18歲香港居民，李家超最新評分為51.5，較上月下跌5.4，是上任以來新低。其評分最高是今年2月，當時為59.2。李家超最新支持率為44%，較上月下跌7個百分點，反對率則增加8個百分點至45%，支持率淨值（支持率減反對率）為負1個百分點，是他上任後首見負數。

時事評論員劉銳紹稱，今年六四社會氣氛高壓，加上政府在國泰機組人員被指歧視內地乘客及取消器官捐贈登記事件上的取態，均影響李家超民望。

另邊廂，中大香港亞太研究所最新民調顯示，李家超評分為51，是上任以來最高。調查於今年5月進行，以電話訪問722名年滿18歲市民。

特首辦回應，李家超和團隊會繼續通過不同渠道與市民溝通，了解市民所需，以制定和落實有效政策和措施。