政府去年稱未擬立樹木法 專家：應納古樹名冊 漁署：非法砍伐可囚

漁護署回覆稱，《林區及郊區條例》訂明，任何人無合法權限或辯解而在林區或植林區內砍伐、切割、焚燒或以其他方式摧毁樹木或生長中植物，即屬違法，最高可被判罰款2.5萬元及監禁一年；另據《郊野公園及特別地區規例》，未經許可不得在郊野公園或特別地區內切割、摘取或根除任何植物或其部分，最高可被判罰款2000元及監禁3個月。

另外，近年本港不時有人偷砍沉香等珍貴木材，警方亦會視乎情况，以罰則較重的《盜竊罪條例》檢控，涉盜竊罪者最高可判監10年。

詹志勇認為榼藤雖非瀕危樹種，但長於茅坪的一棵外形獨特，其樹齡亦屬罕見，建議政府日後考慮將同類具價值樹木納入「古樹名木冊」保護。

發展局去年11月在立法會回應議員質詢時表示，政府現階段未有計劃訂立樹木法，而在官地及政府設施內的樹木，現由9個政府部門按樹木管理辦事處頒布的《樹木風險評估及管理安排指引》管理。