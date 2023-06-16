17處鋸斷 百年藤王枝離破碎 馬鞍山郊園內行兇 動機未明 專家料存心奪命

漁署增巡邏續查 或求助其他部門

漁護署回覆本報查詢稱，周三（14日）接獲報告指馬鞍山郊野公園內有藤木疑被非法砍伐，遂派員到場視察及調查，其間發現郊野公園內一棵藤木的部分枝幹最近曾遭切割，現場並無發現涉案者。署方已於該處豎立警告牌，並加強巡邏有關地點及繼續調查，如有需要會尋求相關部門協助。署方呼籲市民愛護樹木，切勿砍伐或破壞樹木，如發現懷疑非法砍伐樹木的情况，可致電1823向該署舉報。警方回應本報查詢稱，馬鞍山分區未有接獲非法砍伐樹木的相關報案。

前日傍晚網上流傳片段及帖文，指茅坪藤王遭砍伐。本報記者昨早到場觀察，發現藤王有至少17處遭切斷，切口平整，有斷開的枝幹僅樹皮相連。藤王從地螺旋式伸延至旁邊廢屋，並在上空橫越斜生，該處最少兩截枝幹被切走，留下空隙。昨曾到場了解的綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙向本報稱，藤王「幾乎所有枝條遭鋸斷」，形容砍伐者「刻意置其死地，未明動機」。至於在地上螺旋向上生長的粗壯主幹暫時完整。

「沒葉沒光合作用 藤就會枯死」

有「樹博士」之稱的教育大學社會科學系研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇估計，遭砍割的榼藤估計樹齡逾百歲。他說該榼藤的主枝幾乎全數被鋸斷，相信該榼藤生存機會低，因用於吸收陽光的樹葉與主幹已分離，無法傳遞養分，「沒有葉就沒有光合作用，藤就會枯死，雖然它的主幹或根有可能儲存了一些養分，亦始終會耗盡，就會死亡」。他認為該樹現時尚餘一線生機，視乎最老的主幹會否發芽續命，惟即使發芽，主幹仍有死亡風險，因老樹幹所發的芽生命力亦未必強。

木材不值錢 詹志勇關注動機

詹志勇認為，砍伐者疑花氣力帶器材上山將藤王10多處枝幹鋸斷，是「有好大決心要殺了老藤」。他關注砍伐者行為背後目的，是否有意發展該處土地，為免老藤成為發展障礙而將其移除，「我都摸不着頭腦，我不相信是憎恨那棵藤，應有其原因及動機」。他說，榼藤木質非優秀木材，果實確有藥用價值但「不值錢」，不屬珍貴藥材，且要採種子前提是保存該樹，因此認為砍伐動機應與轉售牟利無關。

藤王目前並未納入「古樹名木冊」，詹關注現時政府未有法例保護與涉事藤木相近、有特色且古老的樹。長春社保育經理兼註冊樹藝師許淑君接受訪問時表示，關注茅坪藤王有多處被砍斷，影響其生存能力，建議當局加強辨識郊野公園範圍內有價值的樹，考慮以圍欄或閉路電視鏡頭等方式加強監察及保護。

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