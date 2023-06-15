議員質疑大學國安課程參差 蔡若蓮：劃一要求或不利教學

議員指看短片做MC「不理想」

民建聯梁熙指出，部分大學以要求學生看短片、做多項選擇題（MC）形式作為國安教育，認為不理想，關注當局會否於撥款機制列出國安教育更具體的指標。經民聯劉業強稱，有院校的國安課程屬中華文化、中國相關的課程，認為與國家安全「大纜都扯唔埋」。蔡若蓮回應，國安教育不止認識立法背景、法律條文，亦要建立學生中華文化認同感、歷史認知，以建構國民身分認同及家國情懷，「對國家安全的意識不止是知識層面，而是自動、自發，當面對危及國安的事情時，就會有自然反應要守護國家」。

蔡若蓮說，政府為教資會定出2022至2025三年期規劃的四大策略方向，包括「全人發展」，闡明通過大學層面的價值觀教育讓學生建立牢固的公民責任感，《憲法》、《基本法》和《港區國安法》教育應成為大學課程的重要組成；有關策略方針獲採納為2022至2025三年期規劃工作的評審準則，教資會按此審視大學提交的建議書，向政府提交撥款分配建議。