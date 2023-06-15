涉影響其他涉案者 串謀偽造案被捕婦再就逮

翻查資料，國安處本月6日拘捕6人，懷疑串謀在文件偽造簽署，其中兩人同時涉嫌煽動罪，包括在網上發帖支持港獨及鼓吹武力對抗等。據了解，其中兩人為「探監師」主要成員、兩人為涉口岸爆炸品案的組織「九十二籤」兩名在押成員，餘下兩人是該兩在押者的親友。國安處昨暫控3男1女各一項串謀偽造，年齡33至64歲，64歲女子亦被暫控一項妨礙司法公正，案件今早在西九龍裁判法院提堂。另兩名33歲及44歲女子獲准保釋候查，7月中旬須向警方報到。

國安處昨分別在紅磡和長沙灣以涉嫌妨礙司法公正拘捕64歲女子及30歲男子。警方稱該女子本月6日與另外5人因涉及一宗串謀偽造案被捕，同時因多次透過社交平台發布具煽動意圖訊息，亦以作出具煽動意圖的作為的罪名被捕。警方稱該女子保釋後，涉嫌企圖透過上述30歲男子影響串謀偽造案其他涉案者。警方根據法庭手令搜查被捕人處所並檢獲電子通訊工具。