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禁《榮光》傳票 平台未列答辯方 政府網刊文件 資深大狀：倘知涉事方應直送 湯家驊：暫未犯法

【明報專訊】律政司就《願榮光歸香港》一曲入稟高等法院申請禁制令，政府昨在3個政府網站公布禁制令申請傳票等文件，但未將《願榮光歸香港》廣泛流傳的YouTube等社交媒體平台，或該曲上架的音樂串流平台列為答辯方。資深大律師蘇朗年稱，一般而言若辨認到涉案對象，一般會向涉事方發傳票；身兼行會成員的資深大律師湯家驊則說，原則上各網上平台目前未犯法，並非被告，若法庭批出臨時禁制令則須將歌曲下架。本報昨向律政司查詢為何不將YouTube等列為答辯方及為何不引用《港區國安法》移除內容，律政司發言人以司法程序已展開為由不作進一步評論。Google至今未回應，Meta昨不評論。

多個平台下架 創作團隊：正處理技術問題

《願榮光》昨在多個主流串流平台下架，其中台灣KKBOX顯示「歌曲授權到期」，事件惹下架猜疑，至昨晚創作團隊Dgx Music稱「正在處理一些和串流平台無關的技術問題」。而律政司入稟狀早前附上32條YouTube影片，要求相關者採取行動停止傳播《願榮光》。本報統計截至昨晚7時7條影片已下架，如混入惡搞歌曲《肥媽有話兒》的《願榮光》影片，顯示由上載者移除。

政府發「替代送達」傳票 着抗辯者警署領文件

政府昨按捲入「司法抄襲」爭議的高院法官陳嘉信命令，在警方、律政司及政府一線通網站公布涉禁制令申請的傳票等文件，提醒有意抗辯者可在下周三或之前到灣仔分區警署報案室接受文件，於7日內提出書面反對理由。即任何人如到警署接收文件，等於成為與訟一方。

一般訴訟需直接向涉案方送達文件，啟動訴訟程序。律政司今次發傳票方式屬「替代送達」（substituted service），此方式常見於被告已逃逸或潛在被告眾多且身分不明，例如2014年佔領區禁制令。2019年高院放寬機管局的機場禁制令時，因未知針對哪一人，針對不具名被告中，可用網上或用其他科技方法送達涉案文件。陳官周一開庭審理時並無進一步質疑「替代送達」，但詢問被告範圍是否「包括全世界」。

大狀：法庭或批「大包圍」臨時禁制令

蘇朗年解說，法庭一般要求窮盡合理方法都未能找到被告傳遞訴訟文件，才批准「替代送達」。他補充，一般而言，若可辨識侵權或違反命令，會先控告對方。不過，他說若嘗試禁制的內容容易流通或複製，即使有涉案與訟方，法庭有可能批准「大包圍」（all-embracing）式的臨時禁制令。

未採國安法直删 湯稱禁令爭議較小

湯家驊解釋，所有官司必須有責任通知所有有可能成為被告的人，讓對方有機會參與訴訟或答辯，而「替代送達」過去多見霸佔土地，因原告未必知道對方姓名或地址，而今次爭議並不涉及具體場所。他認為，今次申請針對有意圖做受禁行為的人，目前無證據證明互聯網平台有意圖協助任何人直接犯法，故並非被告，但若法庭批出臨時禁制令後若協助傳播該曲，則有可能違令。

國安法實施細則賦予當局權力移除危害國家安全資訊，對於今次採禁制令而非國安法，湯家驊說不能代政府回應，但認同申請禁令爭議較小。

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相關字詞﹕陳嘉信 禁制令 願榮光歸香港

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