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憶初入伙糞渠屢爆水掣漏水 私人參建居屋戶促勿再價低者得

【明報專訊】1989年落成的大圍雲疊花園屬較早期建成的私人參建居屋項目，6座大廈共有1988個單位，當年入伙初期樓宇質素欠佳，例如多次爆糞渠，引起社會對私人參建居屋質素的關注。有業主認為未來「樂建居」樓宇質素應要有保障，不應再有「價低者得」的情况。

業主張先生1991年以40多萬元遷入雲疊花園5座單位，他稱近年樓宇問題不大，但早年較多質素問題。他憶述剛入伙時疑因工人倒沙入渠，屋苑一年爆三四次糞渠，尤其1座及3座，低層單位屎水倒灌，甚至殃及屋苑行人路，幸好及時維修，後來不再出現爆渠。另外，張是單位一手業主，裝修新居時師傅卻告訴他水掣漏水；當時管理公司由建築公司聘用，遲遲未理會其投訴，直到1993年業主接手管理處才有改善。他又稱當時建築工人手工較粗糙，「後來（單位內）啲瓦甩落嚟，先發現得一撻水泥黐住」。

居於雲疊花園約30年的吳先生希望政府未來為「樂建居」發展商招標時不應「價低者得」，「通常價低啲，用料係會差啲」，敦促當局加强監督施工及用料，以免承建商偷工減料。他認為私人參建居屋質素理應好過一般居屋，但發展商在單位佈局有別於一般居屋的「四四正正」設計，未能盡用室內空間。他以自己單位為例，「渠位頂住晒，大門口入去又零零舍舍多條走廊」，建議未來「樂建居」單位要注意如何改善。

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