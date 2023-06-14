柴灣用地 房署4月稱擬建730公營屋

現交發展商 最快2028年落成

根據規劃署向區議會提交的文件，發展局聯同規劃署2015年已將祥民道用地改劃「住宅（甲類）」地帶，擬建約850伙公營房屋，預算容納約2380人。今年4月，房署向區議會提交文件，擬於上址發展公營房屋，初步以不多於8倍的住用地積比率發展，預計提供約730伙，容納約1970人。項目將設有社福設施，包括長者日間護理中心；行人設施方面，擬建公營房屋連接祥民道及通往港鐵柴灣站的有蓋行人通道，土拓署則負責興建房屋用地外的行人通道。當局預計完成法定程序和撥款申請後，明年可平整土地，2026年動工，2031年建成。

房屋局長何永賢昨稱，今次計劃善用市場力量及促進公私營協作，以柴灣選址（未平整土地）為例，若按傳統做法，由土拓署向立法會申請撥款後，再作土地平整等工程，連同招標等較需時，但現可交由發展商平整土地及招標等，認為有助加快項目建成，預計項目最快2028至2029年建成較原來快。

街坊稱選址交通方便

惟憂港鐵噪音

有當區街坊認為，柴灣選址鄰近祥民道休憩公園、柴灣公園和法國國際學校等，交通方便，項目有一定吸引力。漁灣邨居民麥小姐認為，上址配套方便，附近有新翠商場、漁灣街市等，亦有行人天橋接駁港鐵站、巴士及小巴站，且樓下便是柴灣公園，環境頗優美。她指該處最大缺點是噪音問題，因對出是港鐵露天路軌。