何永賢指私地改劃大小不拘 地產商表歡迎稱探討參與

何：較土地共享靈活

何永賢舉例，「私人土地形式」會考慮只提供300至500個單位的較細地塊，而土地共享計劃則主要是提供1000伙或以上的較大地塊。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀回應稱，集團一直積極配合政府房屋政策，過去亦參與過渡房屋及土地共享計劃；而樂建居計劃有助善用本港土地資源，集團會積極探討參與，將先物色旗下地皮儲備是否適合，再探討發展機會，相信以新界地為主。

另一發展商新世界表示，樂建居有助增加本港房屋供應及豐富置業階梯，集團會積極研究參與。新世界表示，集團2021年成立非牟利房社企「新世界建好生活」，倡議發展全港首個私人資助房屋項目，相關項目現時進度良好。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，該行支持有關計劃，但由於港府不再「包底」，加上項目不鼓勵以「清水樓」推售，令成本上升，發展商需較大誘因去參與。他說，樂建居發展成本料較一般居屋高，折扣率六五折亦比其他居屋小，料定價較接近私樓，但不會對私樓市場構成大影響，而柴灣樂建居項目估計較受用家歡迎。