發展商自行提供按揭安排 或未能享居屋特惠成數

何鉅業：信做好安排吸申購

測量師學會前會長兼「新世界建好生活」諮詢委員會成員何鉅業認為，是次項目獲政府支持，且當局不會回購單位，相信發展商會盡可能做好按揭安排，認為他們有方法「做到比私人樓宇更高的按揭成數」，以吸引小業主申購。

房委會與參與財務機構所簽訂的「按揭保證契據」，在按揭貸款保證期內及指定情况下，若業主無法償還按揭貸款，房委會需承擔其拖欠的還款差額。按目前居屋貸款做法，市民若需以按揭貸款購買居屋，可在房委會提供的銀行或財務機構名單中選擇，以特惠條件申請按揭貸款，其中綠表居屋按揭成數最高95％，毋須壓力測試和入息證明；白表最高90％，兩者還款期最長均為25年。

房屋局：研提供按揭保險

房屋局昨表示，樂建居項目由發展商在合適情况下自行向準買家提供按揭安排，政府同時會與香港按揭證券有限公司商討能否為項目買家提供按揭保險，讓他們能向銀行取得更高按揭成數。

何鉅業表示，相信發展商有方法為準買家提供較高按揭成數，同時會顧及樓宇質素及設計，以吸引市民購買。他認同項目主要針對對象並非綠表買家，相信對白表買家更具吸引力。