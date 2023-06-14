樂建居市價六五折 先起2300伙 邀發展商投地改劃私地建居屋 房局：提速2至10月

本年度起推3地 包括柴灣東涌

房屋局長何永賢表示，樂建居分為兩種模式，包括「公開招標形式」及「私人土地形式」，前者由政府提供土地招標，並交由發展商興建資助房屋，當局預計本年度率先推出3塊土地，包括兩幅位於東涌第122區及柴灣祥民道。其中東涌第122區項目提供約1600伙，預計今年底招標；柴灣祥民道則提供約700伙，預計明年首季招標。何永賢說，由於東涌用地屬填海地，並已完成平整工程，料交發展商興建較政府興建快兩個月，而柴灣項目估計可快10個月。至於第三塊用地，何說因涉技術問題，或者有其他地塊，將適時公布，料可於2025年招標。

至於計劃另一模式「私人土地形式」，則鼓勵發展商利用私人土地如農地等，透過申請改劃興建資助出售房屋。由於私人土地改劃，例如農地轉住宅地須補地價，房屋局建議補地價為市值的三分之一，非住宅部分則收十足市價。

買家資格同居屋 政府不回購單位

樂建居定位為與居屋同一層級，故買家資格及轉讓限制與居屋一致，項目訂明單位採用市價35%的固定折扣率，即六五折發售，其中70%單位實用面積不小於375平方呎。何永賢解釋，市價六五折發售單位為考慮一籃子因素後，並平衡發展商及「居屋2023」折扣而定，相信發展商有興趣參與。

何又稱，政府不會回購有關單位，故鼓勵發展商在設計上發揮創意，而過往居屋反應良好，相信樂建居反應同樣好。翻查資料，「居屋2023」以市價六二折定價，與樂建居接近。

房屋局常任秘書長王天予補充，當發展商預售時，價單要交予當局，並由差估署評估，最終由房屋局長審批。由於政府不會回購單位，故發展商要「自行計數」，「留侍他們發揮智慧」。

發展商聘獨立人士驗收 房協審批申請

至於單位質素方面，房屋局表示發展商須聘請獨立檢查人士作最後驗收，但不可以是其相關公司，當有問題時，要直接向該項目的認可人士報告，最後亦需向當局遞交完整報告。申請方面，房屋局表示會由房協負責。房協回應已初步與政府磋商，樂意在處理市民申請事宜方面給予協助；同時房協過往亦曾協助其他機構處理資助出售房屋的申請及資格審核工作。

議員：政府須把關 訂嚴謹驗收標準

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣支持計劃，認為可為公營房屋「提速、提效」。他說過去政府亦曾推出私人參建居屋計劃，惟單位質素參差，認為政府須在建築方面把關，制定嚴謹驗收標準。

地產建設商會執委會主席梁志堅接受商台訪問稱，發展商會視乎計劃條款，如可滿足政府要求便會入標競投，一旦面對許多限制便會「小心處理」，要視乎地價和售價「計數」。

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