立會議員9月有望首全體上京 晤港澳事務新領導

李家超或率團 未知出席國慶否

回歸後曾有全體立法會議員到內地官式訪問，惟從未全體議員到訪北京。翻查資料，時任特首曾蔭權於2005年9月曾率領全體立法會議員到珠江三角洲訪問兩日，當中包括沒有回鄉證的泛民議員如民主黨李柱銘、四五行動梁國雄等，該次訪問被形容為「破冰之旅」。2014年4月，時任立法會主席曾鈺成率領全體立法會議員訪問上海兩日，其間與時任港澳辦主任王光亞、基本法委員會主任李飛等中央官員會面，惟梁國雄入境時拒絕交出行李中的六四物品，原機折返。

本報綜合消息，現屆全體立會議員早前接獲通知，要求9月下旬兩周「盡量留港」，配合外訪「學習」，而部分立會事務委會的外訪團都已「讓路」。據悉，是次「學習」目的地很大機會是北京，惟行程仍在安排，暫未落實細節，包括訪問會否橫跨十一國慶，全體立會議員會否一同出席國慶活動等仍是未知數。

過往全體議員曾訪粵滬

過往有香港各界訪問團獲邀上京參加國慶活動，包括部分港府官員、立法會議員、港區人大代表等，而2004年首次有泛民立法會議員獲邀上京。

今年3月兩會後，中共中央及國務院公布《黨和國家機構改革方案》，將設立屬黨中央辦事機構的「中央港澳工作辦公室」（港澳辦公室），同時保留國務院港澳辦的牌子，在新架構下，正式以黨中央身分處理港澳工作，惟中央至今未公布港澳辦的人事架構。消息透露，預計若立法會訪京團最終成行，議員將與新架構下負責港澳事務的中央官員見面。

在中共中央政治局換屆後，外界一直盛傳港澳事務將由60歲的國務院副總理丁薛祥接手，而近年主管港澳事務的為現任國家副主席韓正。

雖然行程未定，但據本報了解，若訪京團成行，有機會到雄安新區考察。雄安新區是國家主席習近平親自決策推動、由河北省管轄的國家級新區，包括雄縣、容城縣、安新縣及周邊區域，距離北京市100多公里。習近平上月曾到雄安考察，並主持「高標準高質量推進雄安新區建設」座談會，他提到雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重的階段，要接續謀劃第二批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，着手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。

明報記者