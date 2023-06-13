共辦5場公聽會 委員指最快月底有決定

城規接6791申述 96%反對發展

資料顯示，該6791份申述當中有13份表態支持建屋，遠少於6531份反對，其中包括28個申述來自香港哥爾夫球會及與高球或體育相關組織如香港單車協會、香港足球會等，另有111個申述來自高爾夫球手，9個來自區議員、鄉委會及鄉議局等。4個環保團體包括香港鄉郊基金及海下之友等亦反對在高球場建屋。

6531份反對申述中，約440名申述人的內容幾乎相同。有多名政商界名人反對高球場發展，包括馬會名譽董事李家祥、廠商會常務會董王象志等。教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇和中大歷史系客席教授丁新豹亦表明反對建屋。詹志勇昨晚回覆查詢稱，已獲安排出席本月26日的公聽會。

政府上周一（5日）公布，發展局因應上月環評報告的審批附帶條件，高球場擬議發展規模需調整，故認為將擬發展用地暫修訂為「未決定用途」地帶較合適。政府又稱城規會今年11月底前完成草圖的討論後，就會展開為期一年的研究。

有城規會委員表示，本月29日最後一場公聽會後，按慣例會召開閉門會議，最快即日有結果，若城規會同意將粉嶺高球場部分用地劃為「未決定用途」地帶，又毋須展開多一輪申述，意味政府可於短期內將擬議草圖提交行會審批，政府亦可就環評條款展開研究，追回接近半年時間，以此推算，約明年中就可啟動後續規劃程序，若過程順利，明年下半年可動工。