城規高球場公聽 10發言者9涉球會 哥球會長稱收地如失整個場 前高官批誤導、「寸土不讓」

郭永亮表示，高球場建屋與否已變成一個「你死我活」的議題，建屋亦變成一個「神聖不可侵犯的使命」。他認同住屋問題必須解決，但收地會令高球場失去8個球洞，不再符合國際比賽18個球洞的標準，「等同失去一個球場」，削弱本港的國際地位及競爭力。

郭永亮：百年球場各地所欲 港反其道

粉嶺高球場佔地約172公頃，而按政府方案，9月收回當中32公頃「舊場」，其中提出9.54公頃作建屋用途；哥球會可繼續用「新場」舉行活動。

郭永亮表示，全世界很多國家都夢寐以求，希望擁有一個超過百年的球場古蹟作為國家亮點，香港卻反其道而行，「會不會是一個笑話？」他認為粉嶺高球場多年來舉辦多個國際大型賽事，例如香港高爾夫球公開賽，能夠展示本港軟實力，可發揮「超級聯繫人」角色，與世界各地政商界聯繫。

沙特亞美代表：倘收地比賽勢移師

香港哥爾夫球會早前成功爭取「沙特亞美石油團體系列賽」於10月在粉嶺高球場舉行，沙特阿美石油團隊系列賽賽事總監、Performance54執行董事Victoria Louise Jones昨從新加坡赴港出席公聽會。她說粉嶺高球場是香港唯一適合舉辦大規模賽事場地，香港亦沒有其他替代場地，若維持收地方案，極有可能需考慮將比賽移師其他地點，包括沙特阿美石油團隊系列賽及哥球會正爭取舉辦的沙特阿拉伯LIV高爾夫巡迴賽。她說，一場國際賽事可為香港帶來巨大經濟收益，以澳洲阿德萊德LIV高爾夫巡迴賽為例，涉及的經濟貢獻料達7000萬美元（約5.46億港元）。

凌嘉勤：1.2萬伙脫軌打擊大 無替代用地

凌嘉勤昨以市民及資深城市規劃師身分申述意見，支持用地維持興建公營房屋。他說該處鄰近公屋及港鐵，選址恰當並已平衡房屋及保育等需求。他說本港未來10年公屋供應「頭輕尾重」，若高球場擬建的1.2萬伙公營房屋供應「脫軌」，將對相關供應造成重大打擊，目前不可能覓得替代用地，以符合擬定的高球場用地建屋規模。

指9頃住宅地毋須變「未決定用途」

對於發展局早前公布建議將擬劃作住宅用途的9.54公頃土地修訂為「未決定用途」地帶，凌嘉勤稱做法「不合理、不恰當、無需要」，認為最大問題是失去明確規劃意向，若要取得彈性去研究符合環評條件，並不需要將土地改為「未決定用途」，因為規劃大綱的註釋已講明准許保持現有用途。

對於有意見認為可在北部都會區覓地代替，凌嘉勤不同意有關看法，強調北都內的用地同樣要通過法定規劃及環評程序、基建項目的法定刊憲程序，以及各項造地工程，且差不多每幅用地都要調遷居民及現有棕地作業，不存在「快熟、即食」選項。他說，若政府能夠覓得「即食、快熟」選項，市民應敦促政府盡快開發這類土地。

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