養和副院長：現基層醫療多個案式 家醫市民應長期溝通

養和醫院副院長周肇平於同一節目稱，目前公私營醫療失衡有兩大原因，其一是公營醫療費用便宜，其次是公營體系留不住醫生。他認為政府推行基層醫療須確保服務網絡並非由公營醫療包攬，否則病人很容易會收進公立醫院，變相加重負擔，並要確保私營醫療提供者做好把關，留得住病人。

周肇平續稱，基層醫療醫生應有橫向及縱向聯繫，橫向者意指與物理治療等輔助醫療合作，縱向者是指要上接醫院、下接社區。他舉例指外國家庭醫生甚至會進入手術室，了解病人的手術過程，以便將來作更好跟進，亦會與社區中心甚至臨終關懷服務合作。

另外，養和東區醫療中心的質子治療中心預料下月啟用，周肇平透露將與公立醫院及本地大學合作，分享質子治療癌症的經驗或轉介病例，並正與大學研究安排在東區醫療中心提供腫瘤科教學。