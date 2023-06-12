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東區醫院治癌新系統 電療毋須「紋身」留記號 3D相機標記部位 免留痕勾痛苦回憶

【明報專訊】癌症治療與紋身看來風馬牛不相及，原來部分患者接受放射治療（俗稱電療）時，須利用永久性的紋身墨水在治療部位周圍皮膚刻上永久記號，以便治療時能精準瞄準腫瘤，不過，部分患者或會抗拒留下永久印記，日後亦可能會勾起其對治療的痛苦回憶。東區醫院今年4月開始使用「表面引導放射治療系統」，利用3D立體相機標記及確認病人的治療部位。東區醫院臨牀腫瘤科部門主管宋崧稱，系統可以減省病人「滴墨水」程序，有助進一步提升治療的精準度及安全度，優化病人整體的治療體驗。

以往部分病人或抗拒留印

抗癌治療包括化學藥物治療、免疫療法及放射治療等，其中放射治療透過發出高能量輻射殺死或阻止癌細胞生長。宋崧解釋，為減輕輻射對正常組織的傷害及副作用，放射治療師以往會利用紋身墨水或顏色筆，在患者治療部位周圍的皮膚刻上記號，以便在治療過程中瞄準腫瘤，惟部分患者或會抗拒留下相關永久印記；而以顏色筆畫上的記號亦有可能因為病人洗澡而脫色，放射治療師或須重新定位及規劃治療方案。

東區醫院使用的新系統，利用非侵入性和非接觸式的光學監察技術，能透過3D立體相機，追蹤患者身體皮膚表面並對準治療位置，治療師毋須再在病人身上「刻畫印記」，變相避免印記勾起患者的癌症治療回憶。

監察精準度達亞毫米級

而為精準鎖定腫瘤位置，患者在接受放射治療時亦要避免身體移動。東區醫院臨牀腫瘤科部門經理鄧碧琪稱，以往做放射治療時，病人要獨自躺臥手術平台上，醫護則會在控制室透過監控鏡頭（CCTV）畫面觀察病人有否移動，惟有時一些「好細微的動作」難靠肉眼觀察；新系統可以實時監察病人於療程期間的微小動作，精準度可達亞毫米級（比髮絲幼細），如患者其間偏離治療位置，系統會自動發出提示信號，讓放射治療師立即停止儀器，為病人提供協助。

技術成熟後盼擴至更多癌種

鄧碧琪補充，東區醫院在一台原有的放射治療機安裝新系統，4月起啟用，同月已為約74人次提供服務，佔該放射治療機4月服務量的17%。宋崧稱，新系統仍處於「學習曲線（learning curve）」，現階段主要挑選腫瘤會隨呼吸而移動的癌症，例如肺癌、乳癌等患者使用，期望技術成熟後擴展至更多合適癌症種類、逐步增加服務人次，盼更精準的治療有助減少患者放射治療次數，從而提高服務量；宋崧另透露，醫院將於一至兩年間增設第四部放射治療機，該機亦會配備新系統。

相關字詞﹕表面引導放射治療系統 癌症 東區醫院

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